El sentido ecológico del papel

Ya les digo que soy de papel. Me gusta desayunar con mis periódicos abiertos, un café con leche y tostadas con mantequilla. No le hago ascos a lo digital. Sería un memo, un mentecato, palabras deliciosas para nombra a un tonto. La información digital la tengo impregnada en mi móvil. Tengo muchas aplicaciones informativas que envían noticias continuamente para estar informado. Pero soy de papel, y disfruto cuando pongo mi mente en modo impreso y dejo que las noticias me inunden.

Sigo defendiendo que la moda del papel está por llegar. Se ríen mis amigos. Algunos ponen cara de extrañeza. Con ello no quiero decir que lo digital tenga los días contados. Intento explicar que el papel no va a desaparecer. En los años 50 muchos aseguraban que la radio estaba muerta ante la consolidación de la tele en los hogares. En los 2000 se vaticinaba que los libros dejarían de consumirse a favor de los e-books, y las librerías, los libreros y los impresores tendrían que buscar otro oficio. Pues la radio va mejor que nunca y en el año 2023 los datos son demoledores a favor de las librerías, los libreros y los impresores. Las jornadas literarias organizadas por la Fundación Formentor en Canfranc dedicaron sus ponencias a cíborgs, androides y humanoides. Así de entrada parece pura ciencia ficción literaria, que también. Sin embargo, de las 29 ponencias en día y medio, extraigo una idea satisfactoria de la física Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford. «Hay que volver a lo analógico». ¿Y por qué?, dirán. Porque cada vez que una persona consulta Google o ChatGPT consume una energía que no es capaz de imaginar. Y si el siglo XXI va a golpe de conciencia, de ser conscientes de nuestra arrolladora forma de acabar con el planeta y consumir, ese ejemplo cambiaría el paradigma. Como está ocurriendo en las escuelas de los países nórdicos. Les dejo reflexionando.