Entre el mar i la muntanya

L’any 2011, fa dotze anys, la Unesco va declarar Patrimoni de la Humanitat, en la categoria de Paisatge Cultural, la majestuosa Serra de Tramuntana, el més important massís muntanyós de Mallorca i que molts només coneixem pel nom i no per haver-ho trepitjat. Es un paratge natural de cimeres imponents, camins sinuosos i valls de singular bellesa i exuberància paisatgística que ha captivat l’ànima dels viatgers i turistes al llarg dels segles.

Darrera d’aquesta grandesa, que, repetesc, desconguda per molts de mallorquins, hi ha una costa escarpada i intrèpida, encara menys coneguda per la seva dificultat i manca de refugis segurs per a la navegació. Sovint es transforma en una riba perillosa, de vegades fins i tot mortal, una terra que només admet navegants valents i experimentats, aquells que posseeixen la prudència, la perícia i, sobretot, un profund coneixement del medi marítim.

Els pescadors, mariners, vigies, escoltes, navegants, mestres d’aixa, mestres velers, calafats..., han transformat aquest repte natural en una oportunitat, adaptant-se al llarg dels temps a la geografia i meteorologia desafiant que caracteritza una costa excepcional. Aquesta obra descriu les petjades, les restes i els registres materials o immaterials d’aquests col·lectius.

Profusament il·lustrat amb captivadores fotografies de Tolo Balaguer, aquest llibre de Bartomeu Homar i que hem de recomanar sense reserves, és com un viatge al cor mateix d’aquest patrimoni marítim.

L’edició acurada, les fotografies espectaculars i el text, a vegades poètic, altres aclaridor, però sempre molt ben escrit, fan d’aquest volum una obra per a tothom qui estima Mallorca.