August Strindberg

Documenta

12 euros

August Strindberg descriu la relació d’un matrimoni d’artistes. Axel i Bertha són una parella d’artistes joves, moderns i paritaris. S’esforcen per viure com a companys en termes d’igualtat qüestionant la societat en què viuen o trencant-ne les normes, però la companyonia és posada a prova quan cadascú lliura la seva obra per a participar en una prestigiosa exposició.

Héctor y los almogávares

F. Sesén i Ch. De la Fuente

Dolmen

Este volumen es un clásico del cómic español que Dolmen Editorial presenta por vez primera en una edición integral, tras una ardua labor de restauración de varios años. Incluye sus cuatro episodios, dos de ellos inéditos en formato álbum. Realizada por el genial Chiqui de la Fuente con guiones de Fernando Sesén, y publicada inicialmente en la mítica revista Trinca.

Óvulos en la mano

Sharon Olds

Ya lo dijo Casimiro Parker

20 €

En esta antología, la poeta estadounidense Sharon Olds, galardonada con los premios T. S. Eliot, Pulitzer, el Wallace Stevens y el Internacional Joan Margarit de Poesía, comenta su propia obra repasando sus textos más importantes y reflexionando sobre su escritura. Un libro para adentrarse en una propuesta poética incisiva y comprometida. Un edición bilingüe traducida por Óscar Curieses.

El cielo de la selva

Elaine Vilar Madruga

Alba

20,90 €

Tras su aclamada La tiranía de la moscas', publicada por Barrett y que fue Premio Cálamo 2021, la nueva novela de Elaine Vilar Madruga, El cielo de la selva, es un cuento de terror caribeño en el que las madres son obligadas a criar a sus hijos como futuro alimento, en un sacrificio hecho de sangre y locura. Una distopía de la atrocidad donde ninguna mujer puede decidir no ser madre si quiere sobrevivir.

Mónica

Daniel Clowes

Fulgencio Pimentel

29 €

Monica es una serie de narraciones interconectadas que cuentan la vida del personaje que da título al libro. Rico en detalles visuales, con un oído impecable para el lenguaje y el diálogo, y giros fascinantes, estamos ante una obra maestra de Daniel Clowes, densa y con múltiples capas, que alude a muchos de los géneros que han definido el medio, pero de una manera misteriosa e inclasificable.

Otaberra

Elisa Victoria

Blackie Books

21 €

Renata abandonó Otaberra hace años, pero su cabeza sigue viviendo en ese pueblo en el que creció y donde se hizo adulta de golpe. A través de recuerdos, viajes en el tiempo e inesperados puntos de vista, seremos testigos del paso de la vida y la muerte por ese lugar del que nunca se sale y cruzaremos por este retrato sentimental de una mujer rota y dos adolescentes obsesionados con el cine de Zulueta.

Nada es verdad

Veronica Raimo

Libros del Asteroide

18,95 €

En esta divertida novela, Veronica Raimo ofrece una radiografía de esa energía paralizante que puede llegar a ser la familia, y de la empresa siempre incierta que es convertirse en mujer. Nada es verdad es un extraordinario retrato generacional sobre vínculos, pérdidas, desastres familiares y la aventura de crecer; una novela que nos recuerda el valor siempre terapéutico de la comedia.