S de SEPTEMBER i de STRAUSS

Són versos de Herman Hesse:

El jardí trist,/ la pluja freda, pesa sobre les flors.

L’estiu tremola/ Dolçament cap el seu final.

Quan l’estiu tremola, ve a dir el poeta, és perquè arriba al seu final. Un final que ve acompanyat d’una melodia d’Strauss, de Richard Strauss.

Ens referim a la cançó “September” que el compositor va escriure a partir de les paraules de l’escriptor guardonat. Delícia màxima escoltar-la en la veu de la gran Elisabeth Schwarzkopf dirigida per George Szell.

“September” forma part del grup conegut com el de les “Quatre darreres cançons” del músic alemany, nascut a Munich el 1864 i que morí el 8 de setembre de 1949. Quatre obres mestres per a soprano i orquestra (tot i que n’existeix una versió per a veu i piano), que el compositor mai no va poder escoltar, ja que s’estrenaren pòstumament. Les altres tres són: «Frühling” (Primavera), “Beim Schlafengehen” (En anar a dormir), també amb poemes de Hesse i “Im Abendrot” (El crepuscle), a partir d’uns versos de Joseph von Eichendorff.

Si re-visionau el film de Peter Weir “The year of living dangerously” amb Mel Gibson, Sigourney Weaver i Linda Hunten, la veu de Kiri Te Kanawa apareix a la banda sonora a través de la cançó «Bein Schlafengehen».

Hem esmentat que Strauss mai no les va sentir en directe. Foren estrenades a Londres amb la gran Kirsten Flagstad i l’Orquestra Philharmonia dirigida pel no menys gran Wilhelm Furtwängler.

Pel que fa als enregistraments, apart dels històrics ja esmentats amb l’Schwarkopf, la Flagstad i la Kanawa, en trobam molts d’altres també recomanables amb les veus de la sempre encisadora Renée Fleming, la no menys contundent Cheryl Studer, la molt sentida de Montserrat Caballé o la tan apreciada i característica Gundula Janowitz, només per citar-ne uns quants, ja que són multitud les sopranos que han volgut acostar-se a una de les fites musicals més belles dels darrers cent anys.

Llargament, entre les roses/ S’atura encara, desitja el repòs.

Lentament tanca/ Els seus ulls ja cansats.