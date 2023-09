Una certa cultura?

Què és cultura? Pregunta complexa sens dubte, concepte ampli, que inclou una formació integral, que no s’ha d’entendre com si algú hagués de posseir coneixements en tots els camps. Potser, com a solució ràpida i així trampejar el temporal, seria millor cercar en un manual o enciclopèdia la seva definició, cosa que no faré. Que cadascú es prengui la molèstia de fer-ho pel seu compte i veurà que no hi ha una única definició. El que si puc dir és que tot el que ens envolta és cultura, en forma part vida i pensament. Probablement, se’ns demani que hi hagi desig, perquè és precisament el que suscita la disciplina i obre la porta al coneixement.

El saber no està subscrit tan sols al coneixement acadèmic, a l’estudi i a la lectura de llibres —que ajuda, certament—, ans també a la saviesa que s’assoleix amb els anys d’experiència, si és que som capaços d’observar el que ens rodeja. Un pagès, per exemple, coneix la terra que cultiva, sap quan s’ha de fangar, plantar, recollir o deixar-la reposar; sap si plourà només mirant el cel sense cap aplicació digital que el predigui; sap, gràcies a la seva direcció, si el vent que bufa és mestral, xaloc, gregal o tramuntana. És una saviesa que s’adquireix amb els anys i s’aprèn a través del boca-orella i de l’observació, perquè primer hem estat aprenents abans que mestres. M’admira aquesta gent que coneix el camp —ara que hem esdevingut víctimes de les ciutats—, que sap diferenciar si això o allò és una tomatiquera o una mongetera, si aquest o aquell arbre és un plataner o un salze. Encara escolto amb emoció, i aquells que viuen i treballen entre cultius ho sabran ben bé, la cançó «El arado» de Víctor Jara —el 16 de setembre es cumpliran 50 anys del seu assassinat—, quan descriu la duresa de la vida del camperol, que enfonsa l’aixada en la dura terra i la suor fa solcs en el seu rostre i ell ho fa a la terra. Cert, que la cultura implica formació, educació, instrucció, el conjunt de qualitats que assolim amb el temps a través de l’estudi, de l’aprenentatge, de la imitació, per entrar d’alguna manera en possessió d’un particular coneixement, perquè qualsevol cosa que tingui a veure amb tals actituds és cultura. Per descomptat, la lectura ens mena cap a coneixements diversos, llunyans i insospitats. Amb un llibre a les mans, el temps s’escola, esdevé un fragment de silenci, la imaginació navega per mons siderals, utòpics, és un cervell que parla. Deia Agustí d’Hipona que el món és un llibre, i aquells que no viatgen només en llegeixen una pàgina. Però l’únic llibre que importa i que conté veritablement a tots els altres, és el teu propi llibre, el que construeixes amb les teves mans mitjançant l’art, l’escultura, la lectura, el pensament, etc. És una manera d’estar en el món, d’expressar-se, de pensar, de parlar, d’escriure, amb la voluntat de comunicar-lo als altres.