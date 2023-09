Una trilogia i més

Hi ha llocs que mereixen ser visitats no només per l’empremta històrica que tenen sinó també per la seva bellesa i el seu encant. Un d’aquests llocs és l’Abbaye de Villelongue.

A la comarca francesa d’Aude al cor del País Càtar desviant-nos de Carcassona en direcció nord-oest arribam al poble de Montolieu, des d’allà agafam una carretera estreta que ens du a l’Abbey de Villelongue, un indret on sembla que el temps s’ha aturat. Ja ho diu la informació que hi trobam penjada a la barrera «Une halte dans le temps», aquesta mateixa informació és la que ofereix al viatger la possibilitat d’hostejar-se en una de les quatre Chambres d’Hôtes de Charme que donen al claustre de l’abadia. L’abadia pertany al terme de Saint-Martin-le-Vieil i té el seu origen en un assentament que hi feu l’orde del Cister l’any 1149, però la història recent, la que ens du a les chambres d’hôtes començà el 1961 quan el pare dels actuals propietaris envià un telegrama a la seva esposa dient-li: «Ai acheté vielles pierres, tu aimeras» (he comprat unes pedres velles, les estimaràs) i efectivament aquestes pedres velles, carregades d’història i de bellesa foren i són estimades no només per l’esposa del Dr. Eloffe i els seus descendents sinó per totes les persones que com a visitants o com a hostes s’han aturat a l’abadia i han deixat que les pedres els parlassin. Aquestes velles pedres que conformen els murs de l’abadia i que fa molts anys acolliren a un grup de dotze monjos amb el seu superior i que han gaudit i patit més de mil anys d’història són les que en anys recents gràcies a la família Eloffe ens han permès i ens permeten a nosaltres gaudir d’elles.

L’any 1149 aquells monjos deixaren el seu monestir cistercenc de Bonnefont per fundar una altra abadia, inicialment s’instal·laren a Compagnes, a prop de Saissac, més al nord, però uns anys més tard anaren a Villelongue on les condicions eren més favorables: l’altitud era menor, el clima més benèvol i l’aigua abundant. L’orde del Cister tenia com a ideari una voluntat ferma de sostreure’s del món, de ser autosuficients i de dividir el seu temps entre el culte diví i l’activitat manual i és per això que es quedaren a Villelongue.

Aquesta zona de França patí l’anomenada croada contra els albigesos, que començà el 1198 i acabà amb la caiguda de Montsegur l’any 1244. Els albigesos, coneguts també com a càtars, foren un moviment cristià de caràcter gnòstic que arrelà cap al segle XII al Midi francès, especialment al Llenguadoc. L’orde del Cister participà activament en l’evangelització del Midi Francès i en la lluita contra l’heretgia càtara, l’Abbaye de Villelongue es va trobar estretament involucrada en aquests terribles i cruents esdeveniments. Les pedres de l’abadia patiren els estralls de guerres i canvis al llarg dels segles, foren abandonades i reconvertides fins que arribaren a mans dels Eloffe des d’aleshores i amb l’ajuda de l’Association des amis de Villelongue s’han realitzat i s’hi realitzen treballs de manteniment i preservació. L’Abbaye de Villelongue està catalogada com a Monument Històric.

A finals del segle passat va sorgir un interès vers el catarisme i aquesta zona de França pels fets que allà hi tingueren lloc, corrents i modes sorgiren i fins i tot es parlà de la presumpta existència d’un tresor càtar. Això dugué, com passa sovint, a un aprofitament de caràcter turístic per part del Conseil Général del departament francès de l’Aude i sorgí la marca ‘le Pays Cathare’. Però deixant de banda la part turística i explotada del catarisme trobam una regió d’una gran bellesa on les pedres del passat ens expliquen la vertadera història que allà hi tingué lloc i on podem gaudir d’indrets com Villelongue.

Hi ha molta bibliografia sobre aquesta part de França i sobre el catarisme, no només la que és estrictament informació històrica sinó també la que ens presenta els fets de manera novel·lada amb tocs de ficció. Aquí us deix alguns suggeriments:

«La veritable història dels Bons Homes a Catalunya» de Sergi Grau. L’autor estudiós de l’època medieval i especialista en la matèria aborda la vertadera naturalesa d’aquest moviment religiós cristià.

«Una escapada al País dels Càtars» d’Antoni Dalmau, amb una introducció sobre el catarisme aquest llibre ens ofereix dues escapades de quatre dies cadascuna.

«Terra d’Oblit» també d’Antoni Dalmau, fou premi Nèstor Lujan de novel·la històrica. És una bona història sobre la croada militar promoguda pel papa de Roma i que assolà la regió del Llenguadoc a sang i foc la primera meitat del segle XII.

«La Trilogia del Llenguadoc» formada per les novel·les «El Laberinto», «Sepulcro» i «Citadel» (encara no traduït) de l’escriptora i periodista anglesa Kate Mosse que s’ha traduït a més de trenta llengües és un exemple de novel·la històrica feta amb recerca. Diu l’autora que les seves obres a més de servir per conèixer la història medieval i moderna del Llenguadoc també serveixen per descobrir el paper que tingueren les dones en aquests conflictes.

Per informació de l’abadia: www.abbaye-de-villelongue.com.

També hi ha dues petites publicacions: «Villelongue, Abbaye Cistercienne de Laguedoc» d’Editions Gaud i «Le Jardin de Jean le Bleu» de Mikaela Lagarde.