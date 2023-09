Contra la peligrosa censura previa

El escritor Juan Gabriel Vásquez no es el primero que alerta del mal momento por el que pasa el proceso creativo. La invención es una de las acciones más recomendables para vivir en libertad individual. Imaginar, imaginar y volver a hacerlo. Inventar historias desde cualquier punto de vista. De ahí nacen la literatura, la poesía, el teatro, la fotografía… hasta la arquitectura. Vásquez, autor de La traducción del mundo (Alfaguara), describe varias situaciones que producen angustia en la entrevista que publica ABRIL. Por ejemplo, el caso de la joven escritora holandesa Marieke Lucas Rijneveld, ganadora del premio Booker en 2020, que renunció a traducir los poemas de Amanda Gorman por presiones en las redes. Una, blanca; la otra, negra. Como si una autora blanca, holandesa y no binaria no pudiera traducir los versos de una poeta negra, activista antirracista, que conmovió en la toma de posesión de Joe Biden con su poema La colina que ascendemos. Unos versos que, por cierto, forman parte del poemario Mi nombre es nosotros (Lumen), traducido al español por Nuria Barrios.

Si esta situación es grave, más lo es aquello que apunta Vásquez: la autocensura. Lo que el escritor denomina «la censura previa». Y no sólo en cuanto al propio proceso creativo, sino también sobre la posible acusación de apropiación del mal de otro para beneficio propio. Le ocurrió a una excelente fotógrafa que renunció a hacer una serie sobre hombres y mujeres negras que habían sufrido agresiones por parte de la policía. Lo que antes era denuncia ahora es mercantilismo. El qué dirán acosa de forma psicológica. Es un arma sibilina que coarta la libertad individual. La utilización de la imaginación es muy potente, pero débil si queda acallada, si se duda. A lo que se expone el escritor, a modo de descripción, no tanto de denuncia, debe ser tenido en cuenta. Por el bien de todos, y de la cultura.