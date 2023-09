De música i músics

Pascal Quignard, (1948) ha estat Premi Formentor, 2023.

«Hablais con enigmas. Jamás comprenderé todo lo que queréis decir.

-Por eso no contaba con que caminaséis a mi lado, por mi pobre camino de hierbas y grava. Yo pertenexco a unas tumbas. Vos publicáis composiciones hábiles y les añadís ingeniosos dedeos y adornos que me robáis”.

El Senyor de Sainte Colombe, (1640-1700) turmentat pel dolor de l’absència de la seva esposa, va perdre l’alegria, estimava les filles, però era incapaç de manifestar tendresa, la seva vida estava dedicada per complet a la música; el perceptor de les nenes era un home proper als jansenistes de Port Royal; austeritat, silenci, una vida dedicada a l’estudi, aviat les noies el van acompanyar en les seves interpretacions, aquestes vetllades eren molt apreciades per la petita comunitat de l’entorn, la seva fama va arribar a la Cort, van intentar que ocupés un lloc d’honor a Versalles, ell, va ser contundent en la seva negació, estava abocat a la creació, i no podia deixar el mitjà que l’acollia, el record de la dona era cada vegada més intens.

Com a contrapunt, tenim Marin Marais, (1656-1728) el jove que va lluitar per ser deixeble de Saint Colombe, aviat es va enlluernar per la sumptuositat de la Cort i va trobar el seu lloc. Va seduir i va abandonar a la Senyoreta Madeleine de Saint Colombe, la filla gran, qui mai va superar la decepció, ell va fer un casament favorable als seus interessos; la filla de Saint Colombe, va tenir un final tràgic.

Aquests músics ens presenten dues maneres d’entendre la creació. Saint Colombe, un home a qui la tragèdia no interromp la creació; Marin Marais gaudeix del reconeixement, la seva finalitat és agradar, malgrat tot, hi ha un vincle que mai no es trenca, els anhels de celebritat no han apagat mai l’admiració del que va ser deixeble, el final ens commou, Marais cerca a Saint Colombe, interpreten sense públic: «Mientras las lágrimas les corrían lentamente por la nariz, las mejillas, los labios, se dirigieron al mismo tiempo una sonrisa. Rayaba el alba cuando el señor Marais regresó a Versalles.»

La concessió a Pascal Quignard del Premi Formentor ens ha portat a fer aquesta relectura.