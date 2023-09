Una figura gens amagada

La seva història, bé mereix una pel·lícula, a l’estil d’”Hidden Figures” (“Figures ocultes”), ja que la seva tasca com a matemàtica i lluitadora pels drets humans fou de primer ordre. Ens referim a Evelyn Boyd Granville, que va morir el passat mes de juny a la seva ciutat, Wasington, als noranta nou anys recent complits.

Nascuda en el sí d’una família sense massa recursos, quan els pares es divorciaren, la seva mare féu l’impossible perquè Evelyn pogués estudiar en el millors col·legis, donada l’evident mostra d’interès vers les ciències i les matemàtiques en particular.

Amb beques denegades i amb el suport familiar i testimonial d’alguna associació, aconseguí graduar-se en matemàtiques, física i astronomia, acabant els estudis a l’inici de la Guerra freda i doctorant-se l’any 1949.

Per una dona negra, podeu imaginar el que tot aquest periple va significar, en uns anys en els quals els drets humans els Estats Units no eren una realitat. Ara bé, ella passà a la universitat com a professora i més tard a diferents departaments relacionats amb les matemàtiques, fins que el 1960 es traslladà a Los Angeles per formar part d’equips de la NASA que estudiaven les òrbites i els moviments de l’espai exterior, amb la idea de superar als russos en la carrera espacial.

Anys després tornà a donar classes a la universitat i, retirada de la vida acadèmica es dedicà, de forma altruista, a ajudar a persones amb pocs recursos a superar exàmens de matemàtiques.

L’any 1989 l’Smith College, en el qual ella havia estudiat, li concedí un doctorat honoris causa, sent la primera dona negra que ha rebut aquesta distinció.

Més enllà de la part científica, Evelyn Boyd Granville destacà en els moviments pròxims a Martin Luther King, organitzant trobades i actes en la defensa dels drets humans.