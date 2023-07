La nissaga proscrita

«Don Miquel de Gurrea, Canceller de la cessària Majestat, Lloctinent del present Regne de Mallorca, proveeix, sentencia i declara que Joanot Colom sia aportat per los llocs acostumats de la present ciutat de Mallorca en un carro, sobre lo qual sia atenallat, sia degollat per lo coll, escorterat e lo cap amb una llanterna de ferro sia penjat a la porta Pintada, disminuint-lo a ell i a la sua progènie fins a la quarta generació, faent-los inhàbils per qualsevol ofici i honors, i les cases d’ell sien derrocades i sembrades de sal i sos béns confiscats a la Regia Cort.

Dat en Bellver a tres de juny de 1523»

Encara avui, fa calfreds imaginar l’aplicació d’aquella sàdica ordre del Virrei que, suara acaba de fer 500 anys en clau, s’aplicà amb la intenció d’esborrar de la memòria Joanot Colom, l’Instador del Poble i del Bé Comú, líder de la Germania de Mallorca. Guillem Morro Veny (Porreres, 1947), llicenciat en Filosofia i Lletres, Belles Arts i doctor en Història, amb experiència provada en novel·lar episodis referits a les revoltes dels segles XIV, XV i XVI a Mallorca (recordem «La glòria dels vençuts» evocant Simó «lo Tort» Ballester), s’ha endinsat en l’apartat de la sentència referit als familiars del condemnat, inhabilitats durant quatre generacions. Quin calvari patiren? El resultat de l’atreviment és un relat, dinàmic i versemblant, sobre l’hipotètic itinerari vital d’aquella família. Una crònica que no pot deixar indiferent ningú amb una mínima sensibilitat. La trama no autoritza a desvetllar les vicissituds de la nissaga, però convida a una lectura prou enriquidora que ens introdueix dins la pell, el temps i el país d’aquells mallorquins que patiren la peripècia. Amor desamor, lleialtat i traïció, alegria i dolor... Amb tot, es palesa la capacitat de resistència del poble de Mallorca i la voluntat, tenaç i audaç, de lluitar per sobreviure i superar les dramàtiques situacions (ben documentades per l’historiador) derivades d’unes autoritats despòtiques.

La novel·la, il·lustrada amb dues dotzenes de dibuixos de l’autor, aporta al final un epíleg, un glossari i un vocabulari que complementen i completen la força del relat. Hi trobareu també, com a hàbil i efectiva argúcia literària, el llibre en el llibre, expressat en forma de dietari familiar. Si ens atrevim a fer una transposició històrica, la narració és un clam que ens convida a enlairar (fins i tot en les pitjors circumstàncies) la bandera de la dignitat front a la repressió i, també, un estímul a no negligir en la lluita irrenunciable del nostre i de qualsevol poble en defensa de la llibertat. La narració és un manual de combat per esbaldregar la desmemòria que hem patit; una desmemòria sembrada de sal amb més intensitat que el solar de la casa de Joanot Colom. Recobrar la història és una incitació a cobrar coratge, a saber un punt més de qui som i d’on venim, a recuperar una part del que ens han amagat a l’escola durant mig mil·lenni. No es pot demanar més coses a un llibre.