Exposicions

Uns dies a Barcelona donen per molt. Fa unes setmanes que en aquesta secció només explic experiències viscudes a la capital catalana: que si un concert, que si una òpera, que si un llibre sobre Wagner.

Doncs ara permeteu-me que encara en torni a parlar, en aquest darrer Passeig abans de tancar per vacances (tornarem el setembre). I és que si anau a Barcelona no podeu de deixar de visitar el museu MOCO, just al costat d’una catedral museística com és el Museu Picasso. Art contemporani de primer ordre, amb elements de Bansky, Warhol o Yayoi Kusama, entre molts d’altres.

02 La Pedrera

En la mateixa anada a la Ciutat Comtal, podeu aprofitar per visitar l’exposició de Jaume Plensa a La Pedrera del Passeig de Gràcia. Una meravella, sens dubte. Una de les millors antològiques que s’han organitzat els darrers anys. Extraordinària.