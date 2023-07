Tota una nit

L’acció transcorre entre les dotze de la nit i les set del matí, na Mari llegeix i pren cafè en un establiment obert vint-i-quatre hores, la saluda Takahashi, un jove que dedicarà tota la nit a assajar amb el seu grup de jazz, ens parlen de na Eri, la peculiar germana de na Mari, una «bella dorment», fa setmanes que es troba absent del món, dorm, els metges no la consideren malalta, manté les funcions vitals, dorm amb les interrupcions mínimes.

La música de jazz és un element constant que acompanya les accions.

Alphaville, na Mari coneix el significat del terme, segons una pel·lícula de Godard: « ...a Alphaville está prohibit tenir sentiments profunds. Per aixó no hi existeix res semblant a l’amor. No hi ha contradiccions ni ironies. Tot es fa seguint fórmules numèriques.» pàg. 54

Molt ben trobat el nom per a un Love hotel. En aquest establiment ha estat brutalment apallissada una noia molt jove, xinesa, que forma part d’una xarxa de prostitució, l’encarregada de l’hotel, Kaouru, acut a na Mari per mitjà de Takahashi, ella farà d’intèrpret, la noia tornarà amb els seus proxenetes. Al Love hotel ha quedat enregistrada la cara del client que va maltractar la noia, un pare de família que treballa al torn de vespre com a informàtic, un home capaç d’una brutalitat fora mida, viu darrere una màscara, per concentrar-se a la feina tria Bach, «Suites angleses» interpretades per Ivo Pogorelich.

Na Mari torna al Love hotel per descansar unes hores, coneixerem Korogi, una noia que fuig, una manera de passar desapercebuda és fer feina a aquests establiments, la seva fugida sembla que no tindrà fi.

Na Mari i en Takahasti s’acomiaden, ella parteix a estudiar a la Xina, es tornaran a trobar.

Històries que ens acompanyaran, una nit de la vida de personatges presentats amb excepcional profunditat, a la coberta ens diuen: «... En l’essència del millor de la seva literatura, Murakami reconstrueix a After Dark una història senzilla i captivadora, imprescindible.»