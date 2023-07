El santoral de festa

La festa dins els pobles representa un punt en el calendari. Durant uns dies hom s’oblida de les preocupacions diàries per dedicar-se a l’esbarjo, a la convivència amb els veïns, en fi, a passar-ho bé. Miquel Riutort i Felip Munar han format una bona colla per transmetre la festa i l’esperit de la festa en aquest llibre de gran valor fotogràfic i literari. Riutort ha aportat les fotografies, imatges agafades amb molta d’intenció que expliquen la festa i el context de la festa. Felip Munar, persona de paraula brillant, n’ha escrit els texts amb gran riquesa d’informació de cada commemoració. No es tracta d’un recull exhaustiu, però si d’un bon grapat que mostren diversos caires de les festes.

Si repassam l’índex del llibre ens podem donar compte de la gran influència que ha tengut l’església en les nostres vides. Són poques les festes que no estiguin lligades al santoral. A vegades, de manera indirecta, d’altres ben centrades en un fet religiós. Si bé, se’ls hi dóna un aire festiu en que conviuen fets religiosos amb profans. En un sentit ampli cada poble té les seves festes patronals, sempre sota l’advocació d’un sant. Les festes, estrictament religioses, tenen un abast general a tota l’illa: el Diumenge del Ram, processons de Setmana Santa, el Corpus, Nadal o els Reis. Llavors hi ha les festes que sembla s’han fet coincidir amb el santoral: cossiers, els caragols per Sant Marc, Santa Àgueda a Sencelles, una festa pre-feminista. Fins i tot, una festa tan cultural com és la del llibre es lliga a la figura de Sant Jordi.

També es comenten en el llibre festes amb personalitat pròpia: la festa del Sequer a Lloret o les de tondre les ovelles. En el recull fet també es comenten fires, com el Dijous Bo, d’Algaida, de l’Esclata-sang a Mancor o la de l’Oliva a Caimari. També hi trobam festes relacionades amb la història: Moros i Cristians de Pollença o la Colcada. I una cita de les dites neo-festes, que s’allunyen completament del santoral, la Del Much de Sineu. Els autors les han ordenades segons les estacions de l’any, així si volem armar un calendari es poden seguir poble a poble.

Però, ¿què és els que ens conten els autors? Darrera cada festa hi ha una història, un motiu per fer la celebració. En Felip Munar conta històries sucoses plenes d’interès sobre el seu origen o el significat. Per destacar-ne una, la dels cossiers d’Algaida. La primera cita de cossiers a Mallorca data del segle XVI i sembla que n’hi havia a molts de pobles, alguns d’ells han perdut la tradició, altres l’han recuperada. Però hi ha un fet singular. A meitat del segle XX, els cossiers d’Algaida deixaren de ballar a les festes tradicionals del poble, Sant Honorat i Sant Jaume, per ballar just pels turistes que visitaven un restaurant del poble ben conegut. Allò va provocar la resposta airada d’un grup de joves de l’Obra Cultural Balear del poble que recuperaren la tradició i el sentit de la festa i els cossiers tornaren a les festes de les quals no havien d’haver sortit.

Festes, tradicions i costums a Mallorca

Miquel Riutort i Pou / Felip Munar i Munar

Documenta Balear