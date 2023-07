Número rodó

01 Algaida

Agafat de la pàgina web de la revista Es Saig, d’Algaida: Una revista des de 1980 en paper i d’ençà de 2015 també en digital) que va néixer amb la intenció de proporcionar als algaidins una informació de tot allò que passa al nostre poble: una revista que volem que sigui un mitjà de difusió on totes les entitats puguin comunicar les seves activitats i on tots puguem posar-nos al corrent d’allò que ha passat i de les notícies immediates.

La revista (en paper i en digital) està oberta a tothom. Així ho hem manifestat, durant els nostres més de quaranta anys de vida, a tots els ciutadans, entitats i institucions del nostre municipi. Pensam que la revista serà tota l’oberta i completa que vulguem entre tots. Només depèn de vosaltres estimats lectors i lectores.

Doncs bé, aquesta publicació de Premsa Forana, arriba al seu número 500. Quasi res! Tota una heroïcitat que no es fruit de l’atzar sinó només de la perseverança i de la bona feina que han fet, durant més de quaranta anys els qui la iniciaren i els qui han seguit fent possible que arribi als lectors, que són molts i no només del poble d’Algaida sinó també de més enllà.

És per aquest motiu, per aquesta efemèride rodona, que a través de l’amic Miquel Serra, professor, llibreter i lluitador incansable en pro de la llengua, que m’arriba la invitació de fer una xerrada divulgativa sobr el número 500. Primer de tot, moltes gràcies als qui ha confiat en mi i segon dir que faré el que podré i intentaré estar a l’altura d’una celebració tan intensa i immensa.

La cita d’aquesta conferència/audició/presentació és la del dia 21, d’aquí a poc més d’una setmana, en el Corral de la Rectoria, a les 19.30h.