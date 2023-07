Los libros con estilo escogidos por Bellver en abril

Pere Galiana Veiret

Lleonard Muntaner

23 euros

El present llibre tracta del subministrament d’aigua a l’horta i a la ciutat de Palma, de les fonts i les síquies; de les hortes de Palma; dels molins hidràulics, de sang i de vent per a la molta de gra, i de les sínies i dels molins per a l’extracció d’aigua del subsòl a l’horta Baixa, amb referència a les zones des Molinar, des Coll d’en Rabassa, de Can Pastilla i del seu àmbit d’influència.

Possessions de Mallorca. Selecció

Tomàs Vibot

El Gall 65 euros

Fa més de quinze anys de l’aparició del primer volum de la col·lecció «Les possessions de Mallorca», sens dubte un dels projectes més ambiciosos i encoratjadors d’El Gall. I ara, fa uns mesos l’editorial ha tingut a bé recuperar aquella embranzida i treure aquest nou volum -a mode d’antologia- amb la selecció d’algunes de les més interessants pels autors i cinc de noves.

Hombres y apariciones

Lynne Tillman

Piel de Zapa

23 €

Caleidoscópica y enciclopédica, loca e irónica, esta novela presenta a Lynne Tillman como una novelista original y una de las pensadoras más prominentes en la actualidad. A través de su salvaje flujo de ideas y del recorrido por su vida, Ezekiel, el protagonista, aborda la obsesión de la sociedad contemporánea por ser una especie gráfica y la fascinación que producen las imágenes en nuestra era.

Elia

Fermín Solís

Reservoir Books

26,90 €

Elia Fuentesperanza es una joven escritora que sufre un revés sentimental cuando su amante le confiesa que no abandonará a su familia. Decide mudarse a un pueblo de Galicia donde todos los habitantes son peculiares. Uno de los muchos descubrimientos que hace allí es que tiene cierto don para ayudar a sus vecinas. Todo sería perfecto… si tuviera la clave para saber cómo enderezar también su vida.

Lengua dormida

Franco Félix

Sexto Piso

19,90 €

Después de un accidente doméstico en apariencia intrascendente que a la postre resultó fatídico, Ana María pasó tres años entrando y saliendo de una clínica en Hermosillo, ciudad en la que culminó la última de sus vidas. Tras su muerte, la biografía secreta de su pasado reveló una de las primeras: muchos años antes vivió en Ciudad de México, tuvo un marido, cuatro hijos y lo abandonó todo.

El río de los dioses

Candice Millard

Folch & Folch

24 €

En el siglo XIX, las potencias europeas lanzaron campañas de exploración para cartografiar los rincones desconocidos del planeta y extender sus imperios. El interés por el antiguo Egipto era inmenso y la ubicación del origen del río Nilo estaba rodeada de misterio. Richard Burton y John Hanning Speke fueron enviados para reclamar el trofeo para Inglaterra y resolver el gran enigma geográfico de su época.

Una tumba con vistas

Peter Ross

Capitán Swing

23 €

Peter Ross descubre las historias y las glorias de los cementerios. ¿Quiénes son los muertos marginados de Londres y por qué David Bowie es su ángel de la guarda? ¿Cuál es la verdad sobre Phoebe Hessel, que se disfrazó de hombre para luchar al lado de su amor y llegó a vivir en los reinados de cinco monarcas? ¿Por qué un cementerio de Bristol es el lugar perfecto para las bodas de los góticos?