Flavia Gargiulo | Dolmen, 15 euros

Les Maleïdes és un conte tragicòmic.

I com tots els contes té alguna cosa màgica, inexplicable, evocadora. Però no és un conte a l’ús. Tampoc no és ni amable ni moralitzador. Parla de la bogeria, de ser diferent a un món en el qual no ets acceptat. Adaptació de l’obra teatral homònima de Sergi Baos. L’autora és Flavia Gargiulo. Publica, Dolmen Editorial.

Loquis

Tomeu Pinya/Neus Nadal | Dolmen, 14 euros

Ser o no ser pares, aquesta és la qüestió. Un moment crucial a la vida de moltes persones, que algunes ho celebren, altres ho lamenten o ho eviten o ho desitgen. A Loquis cadascú ho viu a la seva manera. Un còmic basat en la peça teatral homònima i adaptat per Neus Nadal, autora d’ambdues obres. Amb dibuixos de Tomeu Pinya, ho publica Dolmen Editorial.

¿Hay alguien ahí?

Peter Orner | Chai Editora, 21 €

Peter Orner lee en el sótano de su edificio, mientras cuida a su hija en una plaza, en hospitales y en una selva tomada por la revuelta sandinista; lee durante su divorcio, lee a través de la distancia y la pérdida, lee para sentirse acompañado durante la enfermedad y la muerte de su padre. Y en este libro, escribe sobre los autores que lo ayudan a recorrer su duelo y a entender el lugar de la ficción en nuestras vidas.

Melancolía

Péter Nádas | Temporal, 12,90 €

Llamamos melancólico a quien no puede hacer más que entregarse a ese sentimiento de deambular en la oscuridad y desear la luz, y a su estado lo denominamos melancolía. La melancolía es recuerdo. Si hubo tormenta, habrá otra. Si hay marea baja, volverá a subir la marea. A partir de la observación de un cuadro de Caspar David Friedrich, Péter Nádas retrata la esencia del melancólico.

La caja mágica

F. Tennyson Jesse | Alba Editorial, 26,50 €

Basada en un célebre caso criminal que conmocionó a Inglaterra en la década de 1920, La caja mágica es un detallado intento de comprender las peculiaridades psicológicas y las circunstancias sociales de un destino trágico. ¿Cómo puede torcerse la vida de una mujer inteligente, trabajadora, que sabe sacarse partido y que lo único que quiere es independencia económica y libertad en el amor?

El violín de fayenza

Champfleury | Periférica, 16 €

Dalègre es un afable bon vivant oriundo de Nevers, donde vive feliz hasta que, un día, harto de disfrutar de los placeres mundanos que le ofrece esa pequeña ciudad de provincias , decide visitar París. Allí coincide con Gardilanne, un amigo de su juventud. Sus estilos de vida son la noche y el día: mientras que Dalègre es el alma de todas las fiestas, Gardilanne es la personificación de la frugalidad.

Las vidas que no viví

Patricia Almarcegui | Candaya, 16 €

Las vidas que no viví es una novela sobre destinos y espacios en reconstrucción; sobre cuerpos que habitan y cuerpos que ya no pueden habitarse. Y es, también, el relato de una isla y un país encontrados en los éxodos y la migración. A lo largo de la conversación que mantienen las dos protagonistas, emergen relatos sobre Menorca e Irán: naufragios, invasiones, objetos perdidos y reencontrados.