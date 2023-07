Cuina confinada

És ben sabut, l’any 2020 vàrem patir el confinament. Durant cent dies no vàrem poder sortir de casa si no teníem una excusa suficientment creïble. Cadascú va resoldre el seu confinament de la millor manera possible. Una sensació nova i estranya. S’arreglaren jardins, persianes, repintàrem o ordenarem biblioteques, les xarxes socials tengueren el seu moment d’esplendor que segueix encara. I, també literatura, molts de llibres s’escrigueren en aquell període. Amb temps s’haurà de fer un estudi sobre les obres generades durant el confinament.

Josep Cuello Subirana va resoldre el seu confinament cuinant i escrivint, com té per costum. És autor de llibres de poesia, novel·les, divulgació científica del món natural o gastronomia. I en aquesta ocasió va contar diàriament durant el confinament, a través de Facebook, els menjars que preparava per la família. Unes propostes d’autèntica cuina casolana del dia a dia. Cuina senzilla, sana i gustosa.

Del “Confitat a la cuina”, es poden fer lectures diferents. La primera seria la directa, la de les receptes diàries, aquelles que de bon matí hom es demana: I avui que preparam per menjar que sigui diferent d’ahir? Prèvia visita al rebost i a les possibilitats mancades que existien per accedir al mercat en temps de pandèmia, però a pesar d’això crec que no hi ha un sol plat de la cuina popular que no sigui present en el llibre: peix, carn, verdures, postres i, també, introducció de nous aliments que la globalització ens ha posat a l’abast.

El llibre es basa en les vivències personals de l’autor i l’àmplia bibliografia consultada i comentada. Es poden trobar informacions sobre l’origen dels plats que ara formen part de la dieta habitual, però que poden tenir orígens més o menys llunyans. Les diferències, similituds i interpretacions diverses dels plats de les diverses regions dels països catalans. Notable la informació que aporta de Menorca pels seus lligams familiars amb l’illa. El Pirineu i tota la seva diversitat hi és ben present, a destacar un plat de truites, a les que va dedicar tot una novel·la: “Aigua molla”. La cuina dels bolets hi és ben present com a reflex de la gran afició de l’autor per aquest regne del que ha publicat diversos llibres de divulgació i cuina, com “Passió boletaire” i “La cuina dels bolets” junt a la seva germana Pilar. No oblida el biòleg que porta a dintre, reminiscència de l’ofici de professor que es reflecteixen en explicacions científiques al comentar diversos plats fets amb ous durs o cereions, per posar-ne dos exemples.

Finalment s’ha de destacar per aquells que vulguin endinsar-se en les arrels de la cuina del país la valuosa informació que aporta de la consulta d’una munió de llibres que il·lustren les seves receptes. Per citar autors pròxims: Madò Coloma, Andreu Manresa o Cosme Aguiló. Llibres històrics: “El Sent Soví”, el tractat de Brillat-Savarin, “La cuinera practique” (Felanitx, 1928) o “La cuinera catalana” (1835). I d’autors reconeguts: Josep Pla, Néstor Luján, Vázquez Montalbán o Josep Lladonosa. El grapat d’obres consultades va més enllà d’una bibliografia posada al final d’un llibre, es pot considerar com el cànon bibliogràfic de la gastronomia del país.