Viure el carrer

01 Sant Joan

Dissabte passat, a diferents indrets de Mallorca, va sortir a ballar pels carrers la figura de Sant Joan Pelòs (així ho deim a Felanitx, tot i que segur que hi ha altres maneres d’esmentar-ho).

Aquest home disfressat, porta careta, una capa vermella, unes calces blanques, una corona de sant i una creu amb un inscripció: “Ecce agnus Dei qui tollis...”. I balla pegant bots al so de flabiol, xeremia, tamborino, violí i instruments de corda polzada.

Als nins petits els fa por, no els hi agrada que se’ls hi acosti i molt manco tocar-lo. Però certament és un element patrimonial que fa festa i que hem de recolzar, ja que forma part del nostre patrimoni immaterial, com la Sibil·la.

02 Flama

Entorn a la festa de Sant Joan, a diferents indrets de Mallorca, va arribar la Flama de la llengua. Ara més viva que mai. No podem deixar ni per un moment que s’apagui; els temps que corren obliguen a mantenir-la viva.