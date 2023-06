Baobab va obrir les seves portes per primera vegada un 4 de desembre de 2006, al carrer Carnisseria del casc antic de Palma, sent la primera llibreria en dedicar-se en exclusiva al llibre infantil i juvenil a Mallorca. El nom de la llibreria és un homenatge a ‘El Petit Príncep’, ja que els Baobabs són els arbres que creixen a l’asteroide on viu el jove protagonista del llibre.

Al cap d’un any varen habilitar el soterrani del local i començaren a fer activitats amb els nins. Principalment un taller de plastilina, on conten un conte i els nins fan un personatge d’aquest conte en plastilina. Des de llavors, i amb la intenció de fer una tasca d’animació lectora, realitzen aquest taller fora de la llibreria, sobretot a escoles i biblioteques de tota l’illa. L’agost del 2017 varen sortir del centre de ciutat i es traslladaren al carrer Guillem Galmés, a un local molt més gran. Gràcies a aquest canvi han pogut créixer, no només ampliant el fons editorial, sinó també augmentant la gran oferta cultural, amb clubs de lectura, visites escolars, presentacions de llibres, conta contes, concerts, teatre, tallers de manualitats, etc