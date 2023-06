La trajectòria de J. A. Mendiola és la d’un investigador que necessita explicar els seus descobriments de manera creativa, fugint de l’academicisme. Per això la seva obra sempre beu de l’erudició però no pot evitar acabar llenegant cap a l’expressió artística i literària.

Després de fer dibuixos i crítiques tota la vida, ara ha decidit juntar els dos oficis a l’hora de recrear la seva visió profusament documentada d’un personatge històricament complex. En aquesta segona novel·la gràfica, el polifacètic escriptor i dibuixant es submergeix en les profunditats més fosques de l’arxiduc Lluís Salvador, un home emmarcat per les seves contradiccions i múltiples identitats.

En aquest relat polifònic, Mendiola es presenta com un narrador sense filtres, tot prenent la veu dels diferents perfils que varen acompanyar l’Arxiduc, esgotant la necessitat d’explorar les capes ocultes dels personatges per revelar la seva veritable essència. I ho fa, com en un subtil exercici d’estil, en un contrapunt tècnic de l’estil del mateix Arxiduc: si els gravats de Lluís Salvador a les seves obres són sobris i precisos, el dibuix de Mendiola és fluid i colorista, imprecís en els seus límits, com volent remarcar la impossibilitat de l’exactitud i la certesa d’unes històries ens arriben mitjançant les veus subjectives de personatges poc exemplars. Tots aquells que envoltaren l’Arxiduc ens expliquen, després de morts, com va ser la seva relació amb el gran home. I és així com assistim a la confessió de les múltiples baixeses d’un personatge desconcertant que va deixar una petjada importantíssima en la visió de Mallorca que des d’aquell moment, quedà fixada per a locals i forans.

«Neudorf, l’altre Arxiduc» ofereix una mirada alternativa sobre un passat sovint idealitzat, allunyant-se de les meres anècdotes per explorar la complexitat humana que s’amaga rere el personatge de l’arxiduc. Els lectors es veuen conduïts per canviant i calidoscòpica una transformació impressionant del personatge històric, mentre Mendiola destil·la amb habilitat el seu costat més fosc, sacsejant les preconcepcions i revelant les passions i les tenebres que residien en el seu interior.

A través d’estampes meditades, estàtiques, Mendiola captura la intriga, la bellesa i la intrínseca melangia que permeabilitza les planes d’aquesta obra que oscil·la entre la novel·la gràfica i la narració il·lustrada. Cada línia, cada color s’entrellaça amb l’esperit de Lluís Salvador, transportant el lector a una Mallorca encisadora, recreant amb mestria l’ambient i els paisatges que van inspirar aquesta personalitat enigmàtica.

Mendiola va més enllà del relat mitificador, despullant el protagonista de tots els qualificatius simplistes i revelant les seves complexitats més profundes. Ens mostra la dualitat d’un home amb desitjos contradictoris, una ànima en constant lluita entre la curiositat i el secretisme, la generositat i la mesquinesa, la passió i l’obscuritat. Una visió del personatge desmitificadora i gens complaent que sens dubte servirà per qüestionar l’ortodòxia sobre la figura del compte de Neudorf. Per si això fos poc, la novel·la és un testimoni vibrant del poder dels còmics com a mitjà narratiu i divulgatiu. Mendiola teixeix una obra immersiva que ens convida a un viatge en què la paraula i la imatge s’uneixen en una combinació equilibrada, aprofundint en els recòndits racons de l’ànima humana per tal de mostrar-nos que la genialitat sovint ve acompanyada de la mesquinesa i la falta d’empatia. Qui sap si Mendiola ha arribat a aquesta conclusió després d’observar el seu estimadíssim món de l’òpera.