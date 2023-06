Llum submarina

Assegut a la primera línia de l’espera d’aquest crepuscle quasi estiuenc, després d’hores de no poder confegir ni una lletra amb una altra, m’arriba un moment commovedor. El refilet d’una mèrlera tan fràgil i tan cristal·lí entre les fulles fosques del jardí em fa sentir les llivanyes de la meva escriptura: donar carn a les paraules, confegir la bellesa amb el tremolor, la gràcia amb el nervi.

No em cansaré de dir-ho, perquè crec que és essencial: la vertadera lectura és la relectura. Per això aquestes setmanes he decidit agafar llibres que m’han agradat i passar-los per la vista una altra vegada. El resultat és magnífic, espaterrant. Quan ja no tens l’estimulant de la curiositat primera és quan pots assaborir els textos amb unes profunditats d’interpretació que no havies descobert a la primera mirada. Trobes tresors invists, t’enfonyes per aventures verbals que t’havien passat per alt o per baix o pel costat, navegues per indrets que creies conèixer i ni tan sols pressenties: tota una exploració de novetats i llepolies amb els materials que creies exhaurits.

Maxim’s.

Maxim’s de Paris és un conjunt de dos cedés que contenen quinze i catorze cançons de cantants i grups molt diversos que han estat mesclats per dos digeis magnífics: Albert de Paname i Félix. M’agrada la història d’aquest restaurant mític —Maxim’s— de la rue Royale, 3, de París: l’any 1852 era una gelateria d’un tal Imoda. Maxime Gaillard el transforma en restaurant, Maxim’s et George’s, que esdevé el lloc de trobada dels cotxers que fan feina a dues passes de la plaça de la Madeleine. La primavera de 1893, Irma de Montigny, que acaba de deixar amb molt d’enrenou el Café de Paris, baixa a peu, acompanyada per Antoine de Contades, la rue Royale i empenyen la porta de la sala d’aquell restaurant popular ple de fum i gent. Irma queda fascinada pel lloc i el propietari. Sopen com a reis i prometen tornar. El tot París de la Belle Époque descobreix Maxim’s. El 1900 el restaurant pren partit i es vesteix amb l’art emergent: l’Art Nouveau. La caoba, els ornaments de coure, els miralls bisellats, els decorats de lianes, de fulles, de flors o de tiges estilitzades vestiran des del saló de l’entrada fins al gran saló ple de fulles de castanyer. Un gran vitrall lateral esdevindrà una peça de museu amb el seu vidre semitranslúcid, tallat i aferrat amb capes superposades que representen flors de cascall, nenúfars, umbel·líferes a les voreres d’un riu que donen a la claror del restaurant la calidesa d’un aquàrium d’aigües color d’ambre, de fons vegetal i selvàtic, d’ensomni. El 1981 el modista Pierre Cardin compra Maxim’s i el converteix en un lloc viu que atreu una clientela jove, prestigiosa i cosmopolita del món de la cultura, de les finances, de la moda i de la política. Arregla el problema de l’estretor llegendària de la cuina i inaugura uns rendez-vous que comencen amb Caroline de Mònaco i Mick Jagger. Dins aquest new look Cardin crea els Divendres de Maxim’s, uns sopars gastronòmics amb un ambient de festa al qual posen una banda sonora dos digeis: Albert de Paname, figura emblemàtica de la nit parisenca que ha fet ballar diverses generacions. Començà el 1964 al Tabou, passà al mític Balajo i al Café de Paris de Londres. La mescla i el mestissatge de gèneres fa que combini el dolç i rítmic “Falling” i “Love” del grup Shazz amb el salser i caribeny “Son al son” de l’Orquesta Aragón, que el clàssic dels seixanta “Moliendo café” sia interpretat en versió melòdica per Omar Bashir i el “Bacalao salao” per uns electrònics Sidestepper. Confegeix músiques ètniques tan allunyades com l’arabesc “L’histoire” de Cheb Tarik i l’andalús “Frontera del ensueño” de Rey de Copas. L’altre digei, Félix, va començar el 1995, quan al Festival de Canes posà música a una festa de Wim Wenders. El creador de moda Éric Bergère li confià la vestimenta sonora de les seves desfilades i també Paul & Joe i Jean-Paul Knott. El seu disc de Maxim’s crea, sobretot, atmosferes sonores amb músiques de percussió, cants a cappella, funk i jazz. M’entusiasma la veu de Martha Cinader a “Lasting” i el grup Crackpot interpretant “Heavy Flowers”. “Turtle E’s” de La Taverne du Lac és música dance de luxe i “One night samba” de Tim ‘Love’ Lee podria ser música contemporània. Gaudis sonors!

Leopardi em fa molt de bé en temps de tenebra.

Giacomo Leopardi va ser un poeta petit, malfet, lletjot i poc aimat pels seus pares, especialment la seva mare, que va escriure alguns dels poemes més bells que conec. El Cants (Edicions 62 / Empúries) leopardians han estat traduïts per un poeta ben madur estilísticament i molt savi, Narcís Comadira, que n’ha privilegiat dues coses essencials: la fidelitat al sentit del text i la naturalitat i l’elegància del català emprat. Ha tengut una relació molt llarga amb els Cants, uns vint anys, la qual cosa li ha permès treballar en profunditat fins els més petits detalls, no ha quedat atrapat ni en l’encarcarament ni en l’artificiositat, i alhora ha defugit les simplificacions i la laminació de les idees. Una visita de Comadira a Recanati fou el que li donà el darrer impuls per acabar la feina. Diu: «La visió de Casa Leopardi no fa sinó corroborar allò que havíem llegit als poemes. No hi ha cap sorpresa, per cap costat (...). La Casa Leopardi, d’alguna manera, encara fa olor de gra i de vi. Alguna cosa així com aquella olor que feien —no sé si encara la fan— les velles sagristies barroques de les nostres parròquies importants. Olor de fustes encerades, de roba de lli emmidonada, de pa d’àngel, de canadella plena, d’encens esbravat. Olor de solemnitat una mica resclosida.» Una traducció magnífica d’una obra que, com més la llegeixes, més gust et fa passar.

Transcric un fragment del text de Comadira que fa parlar Leopardi en un moment emocionant: «La fortuna ha condemnat la meva vida a no tenir joventut: perquè de la infantesa he passat a la vellesa d’un salt, millor dit, a la decrepitud tant del cos com de l’esperit. No he experimentat mai, des que vaig néixer, ni un sol plaer; l’esperança, alguns anys; des de fa molt, ni aquesta. I la meva vida exterior i interior és tal que, només d’imaginar-la, deixaria glaçats de por els homes.» El pensiero poetante de Leopardi fet de cançons, idil·lis i filosofia és una font ufana de plers verbals de l’esperit. L’edició és bilingüe. Leopardi ens diu que cal acollir les coses i les interrogacions: el meravellament, la sorpresa, l’amor, la perplexitat, la gratitud, atents a l’ínfim que obri una via, que crea una via, res pus.