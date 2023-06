M’arriba, des de Menorca, el penúltim llibre de l’amic Josep Maria Quintana. «Les màscares del jo» és el seu títol i ha estat editat per Edicions 3i4, amb el suport de diferents institucions públiques. No és una novel·la, tampoc no és un assaig. És... Bé, és un llibre inclassificable però que té el regust dels vents menorquins. Un llibre fet des de Menorca, però pensat per a tothom, ja que és un volum en el qual prima la literatura, la bona, la feta amb passió.

En aquest llibre, l’intel·lectual menorquí s’acosta a figures que li han aportat quelcom. Personatges amb els quals ell ha conversat i après. Per les pàgines del llibre ens surten a camí reflexions fetes en solitari o en companyia de l’editor Isidor Cònsol, el polític Ernest Lluch, el músic Nello Santi, el periodista Lluís Foix, el bisbe Sebastià Taltavull, l’escriptor Gabriel Janer Manila o el professor Antoni Comas, entre molts d’altres.

És destacable la manera amb la qual Quintana titula cada un dels capítols, sempre sorprenent. Així per exemple tenim apartats amb noms com: «A la recerca de l’ideal burgès», «Les llums de la Il·lustració», «L’òpera ho envaeix tot», «L’esclat i l’ocàs de la gran burgesia», «El despertar del catalanisme» o «Cacics i demòcrates».

Lectura recomanable, per llegir a poc a poc, però sense pausa. Com bé diu el mestre menorquí: «Tota història té un començament». I és cert, aquesta comença amb la primera pàgina però no acaba amb la darrera, al contrari, tancat el llibre ens quedam amb la reflexió quan no amb l’inici d’una segona lectura.

I seguim amb llibres. «De la sabana a Mart» és el títol del darrer volum de Xavier Sala i Martín i que és una història de l’ésser humà, des de la perspectiva del cervell.