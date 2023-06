La realitat pot superar la ficció, i sovint ho fa. I què seria la ficció sense la realitat com a element comparatiu del qual allunyar-se de la més fantàstica de les maneres possibles. Però no s’acaben aquí les combinacions. De vegades la mescla es mala de classificar, impossible d’esbrinar què és veritat i què una invenció. I fins i tot podem trobar-nos davant una realitat motivada per una ficció. Un raresa, potser, però verídica en qualsevol cas, com ara ha succeït amb aquest llibre. Però us ho aniré explicant poc a poc, mentre parlem d’aquesta novel·la medieval titulada profèticament “Hijos de las cenizas”.

Aquesta és la dotzena novel·la de Vicente García, i suposa un canvi de rumb radical en la seva trajectòria com a escriptor, que fins ara transitava distòpiques fantasies futuristes o terrorífiques ficcions allà on els no-morts acaparaven el protagonisme dels seus arguments. Era qüestió de temps, per tant, que girés la mirada cap a enrere i en lloc de cercar la inspiració en allò que ens espera, la trobés en els anys passats que ens han fet com som. I ja que es posava no s’ha conformat amb dues passes enrere, sinó que per escriure “Hijos de las cenizas” s’ha desplaçat fins a l’Edat Mitjana per debutar en el gènere de la novel·la històrica, i ha contextualitzat el seu relat en les revolucions del camp de la França del segle XIV i la Guerra dels Cent Anys.

Un convuls marc històric on es desenvoluparà una epopeia fictícia, però que ben bé podria ser la concreció d’un desig generacional. El que voldria qualsevol pare per al futur del seus fills i descendents, i que no es un altre que evitar la desigualtat social i la injustícia. Així que, al cap i a la fi, un drama històric familiar que viatja centúries enrere per imaginar un capítol medieval que perfectament podria haver estat autèntic, però que ha sorgit de la prolífica imaginació d’un autor que, per una vegada, abandona la fantasia per acostar-se al terreny de les emocions reals, i poder així, encara que de manera pòstuma, dedicar el llibre al seu pare, que morí durant el procés d’escriptura de la novel·la. I aquí és on Vicente García tanca el cercle dels vincles familiars que l’inspiraren el llibre, ja que les cendres del títol són realment les del seu progenitor, les quals foren mesclades amb la tinta que ha fixat les paraules d’aquest intens relat al paper que ara fulleja el lector.

I el que aquest trobarà en fer-ho és una gran aventura, trepidant, rotunda i cruel, encara que també emotiva i fins i tot romàntica. Amb un llenguatge aspre i proper narra la utòpica lluita d’un grup d’homes i dones per escapar de la tirania feudal d’aquells temps, alhora que s’organitzen com a un poble clandestí que crea el seu propi exercit per acabar amb la repressió i garantir que els seus fills no visquin ni pateixin a un món com el seu. Un personatges que, d’haver estat reals, segur que avui serien llegendes populars. Uns personatges que recordaràs.