La biografia i els mèrits dels «Cornelius Atticus»

Per encàrrec de la Direcció General d’Esport del Govern, el periodista i escriptor Toni Traveria ha publicat el llibre titulat “Cornelius Atticus. Una vida dedicada a l’esport (1996-2021)”.

Es tracta d’una obra que posa en valor la biografia i els mèrits d’aquells homes i dones que, pel seu vincle destacat amb el món de l’esport de la nostra Comunicat, han estat distingits amb el més prestigiós premi esportiu que es concedeix a les Illes.

Així, el llibre té tants capítols com premis Cornelius Atticus concedits els primers 25 anys d’història del guardó, des de la primera edició (el 1996) fins a la del 2021. Així, de cadascun d’ells hi ha una breu biografia i una entrevista personal a la persona en qüestió o a un familiar directe, en el cas que el premi fos a títol pòstum. Pablo Lamberto Cortés, Carmen Guardia, Guillermo Timoner, Tomeu Rullán, Marc Verger, Joan Ordinas, Joan Llaneras, Xavi Torres, Dolors Besné, Vicky Pertierra o Felipe Bellini són alguns dels personatges vinculats al món de l’esport reconeguts amb el Cornelius Atticus al llarg de les distintes edicions. I així, fins a 44 reportatges individuals que componen el llibre.

A cadascuna de les entrevistes efectuades, Traveria posa el focus en què va suposar per a cada persona la distinció Cornelius Atticus, de la mateixa manera que també incideix en aquells episodis esportius protagonitzats per la persona en qüestió i en els inicis del vincle de cada un d’ells amb l’esport, ja fos com a esportista pròpiament dit, com a gestor, promotor o, fins i tot, com a comunicador.

L’autor explica que per a ell “ha estat un exercici molt entretingut, intens i divertit conversar amb persones (moltes d’elles anònimes) que formen part important de la història de l’esport balear. Cadascú ha aportat el seu granet d’arena a aquesta història, i crec que el llibre és un homenatge afegit a tots ells”.

El llibre es va presentar el dia 27 de març coincidint amb el lliurament per part de la presidenta Armengol als Cornelius Atticus de l’any 2022, Guadalupe Benavides i Emilio de la Cámara.