Trescant per Palma

Un capaltard fèiem una volta amb la padrina Joana per la plaça del Mercat de Palma, plena d’edificis singulars i història local. Ens aturàrem davant la joia arquitectònica del Gran Hotel, aquell edifici modernista, amb influències del Palau de la Música de Barcelona, concebut el 1901 per Lluís Domènech i Montaner on, des de 1903, anava l’aristocràcia i la burgesia que viatjava a Mallorca. La padrina em contà que una de les dones més belles de la noblesa anglesa, Miss Alexandra, filla de Lord Knollys i esposa de Lord Louvinza, havia desaparegut de ca seva de Londres emportant-se totes les seves joies. Scotland Yard va seguir les seves petjades i, finalment, la varen trobar al Gran Hotel de Palma en companyia d’un oficial de l’exèrcit britànic que es feia passar pel seu home. I la padrina Joana somreia com si hagués dit una polissonada. Després es posava seriosa i em contava que durant la guerra fratricida havien viscut al Gran Hotel molts dels aviadors italians i alemanys que vingueren per bombardejar les zones republicanes del continent i feren moltes de mortaldats. Deixàvem aquest edifici que s’havia convertit després de la guerra en l’Institut Nacional de Previsió, vèiem de biaix el Teatre Principal on havíem anat plegats per veure l’escenificació del capítol final d’Ama Rosa, un melodrama radiofònic que escoltàvem com si fos una sèrie de Netflix, vorejàvem la majestuosa façana de Can Berga, també conegut com a Can Burguès Safortesa o Can Fortesa des Mercat, que després es convertiria en edifici de Justícia, i, després de deixar de costat un monument a Antoni Maura i Muntaner de Marià Benlliure davall un ficus gegantí, arribàvem a la part posterior de l’església de Sant Nicolau. Allà la padrina m’indicà amb el deu índex punter de la mà dreta com una mestra a un deixeble una roca grossa damunt dos sòcols: Te’n recordes de la nostra única santa mallorquina? Catalina Tomàs, vaig dir com un lloret pedant. Idò sí, com que era de família pobra de Valldemossa no la volien a cap convent de Ciutat perquè no tenia dot. I es va asseure damunt aquest rocam desesperada amb uns plors espantosos. Quan es trobava en aquest estat de postració va sentir d’enfora les campanes del convent de Santa Magdalena. I com si sortís d’un malson va partir corrensos cap allà perquè les campanes li havien dit que hi estava admesa com a monja. Va ser vera. Entrà en clausura. I es va convertir en una monja que aconsellava frares, savis, bisbes i virreis, escrivia unes cartes ben saberudes i sofria tota casta de temptacions del dimoni cucarell. Amb aquest rocam la recordarem sempre.

Aquell vespre vaig somniar que el dimoni tirava Catalina Tomàs de cap dins un pou i em vaig despertar tot regirat.

Feta i festa amb president.

Fou a finals de gener de 2005. Em convidaren a fer una volta per Palma amb un president de la Generalitat a qui tenia estima. També havia vingut la seva dona, amb la qual m’unien coneixences amistoses. Palma és una visita amb Pascual Maragall i Diana Garrigosa que em demanaren que els fes de guia per la ciutat, per Ciutat. I visitàrem molts de llocs (la Seu de Mallorca, el barri antic, l’Ajuntament, el Consell de Mallorca i el Parlament). I al final baixàrem pel carrer de Conquistador i arribàrem a la glorieta de Joan Alcover enrevoltant el peu de proboscidi d’un bellaombra, d’un ombú gegantí, amic meu des de la infantesa. Dins el petit grup que formaven la parella presidencial i quatre o cinc acompanyants regnava un especial sentiment d’alegria. Diana Garrigosa i Pasqual Maragall són d’aquestes persones que estimen Palma i que quan la revisiten volen caminar-la, perdre’s pels carrers, contemplar el pas del temps sobre els llocs, les cases i les coses del món. Visitants il·lustrats i il·lustres. Baixàrem els escalons que donen a la placeta amb el safareig i el monument dedicat a Joan Alcover fet el 1928 amb la figura de bronze d’Esteve Monegal titulada “La Serra” que sempre m’ha recordat un faune.

No hi havia quasi ningú llevat d’uns vianants apressats. Feia un dia rúfol amb un cel baix que amenaçava tempesta i la llum que els niguls filtraven era esplèndida. Dues palmeres altíssimes amb Can Lladó i Can Sitjar al fons a la dreta, el rotlo de la plaça de la Reina, amb un brollador al centre d’una font circular perquè el pedestal del monument a la reina Isabel II va ser esbucat pels revolucionaris de 1868 i a l’esquerra els fantasmes del Bar Riskal, el Teatre Líric i l’Hotel Alhambra, tan plens d’història i de records, tan elegíacs. Segurament vaig contar que en aquell Riskal modernista racionalista havia espiat la tertúlia de Llorenç Villalonga amb Llorenç Moyà Gilabert de la Portella, Baltasar Porcel, Gabriel Fuster, Gafim, i Joan Bonet; que en el Líric havia vist títeres, teatre, sarsuela, operetes, òpera i cinema a voler i que em recordava la novel·la Miss Giacomini de Miguel Villalonga, inspirada en la cantant i funàmbula Consuelo Bello, la Fornarina, que el 1910 escandalitzà tant les senyores de casa bona que la denunciaren al governador civil; i que a l’Hotel Alhambra vaig recordar la figura de Bernanos que escrivia la novel·la Journal d’un curé de campagne a les taules de marbre d’aquest bar i del Bar Miami del passeig del Born el 36. Llavors vaig fer un al·leluia a mestre Joan Alcover i em vaig posar a recitar “La relíquia”. Quan vaig començar la primera estrofa -“Faune mutilat, / Brollador eixut, / Jardí desolat, / de ma joventut.”-començaren a caure molt lentament flocs de neu. I vaig seguir: “Beneïda l’hora / que m’ha duit aquí. / La font que no vessa, la font que no plora / me fa plorar a mi. / Sembla que era ahir / que dins el misteri de l’ombra florida, / tombats a la molsa, / passàvem les hores millors de la vida. / De l’aigua sentíem la música dolça; / dintre la piscina guaitàvem els peixos, / collíem poncelles, caçàvem bestioles, / i ens fèiem esqueixos / muntant a la branca de les atzeroles. / Ningú sap com era / que entre l’esponera / de l’hort senyorívol, / fent-lo més ombrívol, / creixia la rama d’antiga olivera. / Arbre centenari, / amorós pontava la soca torçuda, / perquè sense ajuda / poguéssim pujar-hi. / Al forc de la branca senyora i majora / penjàvem la corda de l’engronsadora, / i, venta qui venta, / folgàvem i rèiem fins que la vesprada / la llum esvaïa de l’hora roenta, / de l’hora encantada. / Somni semblaria / el temps que ha volat / de la vida mia, / sense les ferides que al cor ha deixat; / sense les ferides que es tornen a obrir / quan veig que no vessa / ni canta ni plora la font del jardí. / Trenta anys de ma vida volaren depressa, / i encara no manca, / penjat a la branca, / un tros de la corda de l’engronsadora, / com trista penyora, / despulla podrida d’un món esbucat... / Faune mutilat, / brollador eixut, / jardí desolat / de ma joventut.”

I mentre anava recitant els flocs es multiplicaven i queien amb més velocitat. Hi havia un silenci especial. Semblava que la ciutat s’hagués aturat i només se sentís la meva veu amb els versos d’Alcover. La neu queia sobre els versos que quedaven amarats de neu. Els cabells s’omplien de neu, les robes s’omplien de neu. L’aire era de neu. I en acabar el poema tots estàvem tapats de neu. I la glorieta, i els arbres, i les cases i la ciutat estava tapada de neu. La neu havia caigut al ritme dels versos. La música dels versos de Joan Alcover era tota blanca! No ho oblidaré mai!