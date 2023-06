A les pàgines del suplement Manjària, que mensualment publica Diario de Mallorca, apareix una secció en la qual es relaciona el bon vi mallorquí amb la música. És un gust i un honor fer part de l’equip redactor de la columna. Un equip que encapçala Toni Bennàssar (biòleg, president de la D.O. Pla Llevant i col·laborador de Bellver) i que té com a membres destacats a la periodista Conxa Rosillo, el professor, columnista i gran conversador Climent Picornell, el pedagog i també membre de la UIB Jaume Sureda, el músic Joan Company i Arànzazu Miró, una de les persones més eclèctiques que conec. Amb ells posam peu sota taula un cop al mes, per parlar del bé i del mal, de vins, música i societat. Bona feina que també es veu materialitzada a través de la secció Taula Parada que es publica digitalment a la web www.balearsvadegust.cat

I seguim conversant, aquesta vegada amb Miquel Brunet i el ja esmentat Joan Company. Aquesta vegada entorn d’un menú de marisc. Bona tria. I és que tenir el músic bunyolí com a partenaire de taula és un gust. Té les idees molt clares, les artístiques i les altres. Brunet és un músic integral, d’aquells que omplen qualsevol partitura, del tipus que sia. Ha volgut provar i sempre amb èxit, totes les formes musicals. Fins i tot el llenguatge de les bandes sonores. D’ell m’arriba l’enregistrament de la suite per a piano que va composar pel film La réponse du destin (aquí titulat El jefe político), una pel·lícula muda, filmada en part a Bunyola el 1924. Són desset moments curts (alguns de poc més d’un minut de durada), tots ells deliciosos i que bé poden escoltar-se més enllà de les imatges que els motivaren. Gran, gran obra.