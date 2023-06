Hi ha una teoria més o menys acceptada que diu que l’art de qualitat supera la prova del temps. Tots l’hem sentida a dir, i possiblement és ver: per exemple, si encara trobam algun valor en la música de Bach o Mozart ―i clar, sempre hi haurà qualcú que no li vegi cap mèrit― és perquè aquests compositors han passat la prova del temps.

La música d’Antoni Lliteres també ha superat la prova del temps i la demostració és que les seves obres es continuen interpretant arreu del món. En el seu temps ja va fruir d’una gran reputació, un prestigi inqüestionable, a dir ver, si bé aquest renom no es va traduir en grans beneficis econòmics. Lliteres, efectivament, va morir insolvent, endeutat i pobre a pesar d’haver fet feina des de jove per a la Cort Reial de Madrid, institució que sovint, per una raó o una altra, no pagava els seus empleats, especialment els seus músics.

Nascut a la possessió Sa Roca Merla (o Mel·la) d’Artà el 1673, va començar els seus estudis amb els músics de la seva parròquia. Aviat, emperò, Joan Massanet, també d’Artà, però poderós capellà reial a Madrid, el va reclutar pel Colegio de Niños Cantorcicos de la capital, una mena de planter per a futurs membres de la Capilla Real, o sigui, l’orquestra de la Cort. Amb qüestió d’anys va passar de cantor a instrumentista de la Capilla, fins a arribar a Maestro de Capilla (organitzador d’actes musicals i director d’orquestra, en terminologia moderna).

Les seves obres com a compositor, grosso modo, es poden dividir en sacres i profanes. Les primeres tenen text en llatí i estan pensades per ser interpretades com a part de la litúrgia (misses i altres celebracions). Les composicions profanes inclouen moltes obres que es poden denominar sarsueles. Aquest gènere en el s. XVIII era una obra de teatre parlat en castellà i de tema mitològic que tenia moltes intervencions musicals. Per a les seves sarsueles, Lliteres va col·laborar amb alguns dels escriptors més coneguts del seu temps com José de Cañizares amb qui el compositor va escriure la coneguda Acis y Galatea (recentment representada a Madrid per enèsima vegada).

Pel meu gust, la seva obra més interessant és “Los Elementos”, òpera curta, mitològica i al·legòrica. Els personatges són Aire, Agua, Aurora, Fuego, Tierra i Tiempo. Durant una hora i busques les protagonistes ―efectivament, tots els personatges són cantats per dones― es barallen per aclarir quin dels elements és el més important a l’univers. Al final, arriba el Sol i posa pau entre els contrincants.

El text és anònim, ple de simbolisme hermètic i incomprensible, si bé a vegades s’interpreta com a una al·legoria del triomf de Felip V (el Sol) sobre Carles III. “Los Elementos”, certament, va ser un encàrrec de la Duquessa de Medina de les Torres, esposa del Duc de Medina Sidonia, Caballerizo Mayor de Felip V, el qual va participar de forma molt activa i violenta en la lluita contra la Casa d’Àustria a Barcelona. El to bèl·lic entre els quatre elements podria ser interpretat com una al·legoria de les diferents famílies aristocràtiques d’Espanya disputant-se la successió de la corona i celebrant, al final, el triomf del Sol (Felip V). Vet aquí que Lliteres ―mallorquiníssim d’Artà― seria segons aquesta hipòtesi un compositor propagandístic en contra de la Casa d’Àustria, Catalunya i Balears. (No sé si algun independentista ja ha pensat a cancel·lar-lo, però hi ha per fer un pensament...).

El subtítol de “Los Elementos” especifica que és una òpera, i no una sarsuela, i que està escrita en “estilo ytaliano,” cosa que vol dir que hi ha algunes àries da capo, cançons d’estructura ternària en què es canta una cosa i després una altra i al final (la tercera part) es repeteix la part del principi. Lliteres va ser un dels primers i principals introductors en el món hispànic d’aquesta forma de fer música a l’estil italià. Aquestes àries o cançons se solen cantar per veus femenines (mezzosopranos, en terminologia moderna) i venen acompanyades d’un conjunt instrumental que pot ser molt variat: violins, violoncels i tiorbes o arxillaüts (avantpassats de la guitarra). Els metalls (clarins i sacabutxos, antecessors de les trompetes i els trombons) són poc usuals, com és poc usual la percussió, si bé gairebé tota la instrumentació és ad libitum i els intèrprets moderns poden cuinar la seva versió amb les espècies que els agradin més, i triar, per tant, els instruments que vulguin.

“Los Elementos” s’ha interpretat en viu moltes vegades i arreu del món. Fa uns anys es va poder veure al Teatre Principal de Palma, i NY i Sidney, just per posar un parell d’exemples, també han vist representacions. En els anys noranta del segle passat, el grup Al Ayre Español va encunyar la versió modèlica d’aquesta obra. Posteriorment, Capella de Ministrers i Forma Antiqva han ofert versions molt solvents, i n’hi ha moltes més. A més a més, actualment, el grup Tiaviolí Ensemble presenta per distints indrets de Mallorca un espectacle molt meritori titulat Lliteres Universal que inclou una bona selecció de peces del compositor d’Artà. Al mateix temps, en els darrers anys ha sorgit una nova generació de musicòlegs que han fet una aportació molt valuosa a l’estudi i interpretació de la música de Lliteres, especialment les publicacions del pollencí resident a Madrid Antoni Pons. Tot plegat, crec, vol dir que no hi ha por que la música de Lliteres s’eclipsi o que el públic s’oblidi d’ella. Com Bach o Mozart, Lliteres ja ha superat la prova del temps.