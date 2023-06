L'Idealista

Una reflexió del tot necessària, l’autor, fa quasi cinquanta anys va crear un univers que tot ho engoleix, l’alineació portada a l’extrem i feliçment assumida.

Ens presenten un món, una empresa, La Gran Immobiliària (G.I.), de manera ràpida i eficaç va conquerint espai, es fa omnipresent, arribarà el moment que quan es trenca un ou, apareixen en el rovell les dues lletres.

El nostre heroi havia tingut la il·lusió de resistir lluitant com un valent David, els seus trets d’Idealista li donen coratge, arriba un moment que ha de claudicar.

Les circumstàncies l’han dut a oferir-se al nou patró, postular per un lloc a la gran organització, s’ofereix comptant que els seus coneixements seran reconeguts i valorats, es somet a exàmens, aconsegueix il·lusionar-se, després de totes les proves realitzades per mitjà de computadores, passa la selecció, de mil candidats, tres arriben a la final, tindran l’oportunitat de ser entrevistats, un humà li dedicarà un moment final i es produirà el gran esdeveniment, serà una peça més de l’engranatge.

Coneixem la seu de l’organització, l’edifici majestuós que acull a milers d’ànimes treballant pels mateixos objectius; el nostre heroi vol donar la millor impressió, no han concretat l’hora, té tot un matí, no arribar a la cita equival a perdre l’oportunitat; un cop dins la G.I. tot resulta complicat; quan es troba davant la porta on l’han de rebre, sona el senyal que dona per acabada la jornada, els empleats evacuen l’edifici mecànicament, és una reivindicació que han aconseguit, el temps que havien d’emprar per arribar al carrer era excessiu i van demanar que s’havia de considerar part de la jornada, la G.I. per estalviar-se el suplement dels sous, crea un sistema de sortida, el trespol es mou i en pocs minuts tothom és fora. Al nostre Idealista l’arrossega la massa humana i també arriba al carrer, ha perdut la seva oportunitat. La vida el deixa definitivament al marge.

