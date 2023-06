Passejar pel centre de Ciutadella un dissabte matí és un dels plaers més grans que es poden viure a Menorca.

La ciutat viu intensament aquestes hora del cap de setmana i els entorns del Mercat s’omplen de vida. De fet no és gens difícil trobar-te amb amics i coneguts com Cris Juanico, qui, anant a comprar carn per cuinar el dinar m’aconsella una botiga en la qual trobaré bon formatge menorquí. «És artesanal cent per cent», em diu el músic.

També paga la pena berenar en alguns dels cafès que revolten l’edifici del peix. «Un cafè amb llet en tassó de vidre», demano. «Farem una excepció», em comenta el cambrer, «aquí els servim amb tasses pròpies».

02 Passeig

Després també és un gust seguir la volta i aturar-se a la llibreria Va de llibres, que porta la dona de l’esmentat Juanico. Tot just entrar topes amb les publicacions d’autors menorquins com Ponç Pons o Josep Maria Quintana, de qui en breu comentarem el seu darrer títol “Les màscares del jo”,

03 Camí

Tot preparant Sant Joan, és corrent topar-se amb cavallers que passegen els animals que en poques setmanes participaran a les festes. Han d’avesar-se a les multituds. Però també trobes homes muntats si fas el Camí de cavalls. Una de les etapes parteix prop de Ciutadella: Surt de Pont d’en Gil i arriba al Far de Punta Nati.