Hay cosas que habitualmente no valoramos, pues nos parecen inamovibles, como si formasen parte del paisaje. Esto sucede en los puertos, donde los rompeolas, los diques, los muelles, los espaldones, las escolleras se funden con el paisaje. El autor de este ensayo como ingeniero civil especializado en ingeniería marina nos invita a analizar desde una perspectiva multidisciplinar la relación práctica con sostenibilidad ambiental, medioambiente en estas estructuras antropizadas y cómo no el archiconocido cambio climático.

Este piscolabis de 13 breves ensayos sobre estas temáticas nos invita a una reflexión abierta, pero no desde una descripción técnica de ingeniería marítima si no que en la coctelera hay un poco de revisión histórica, geográfica, sociocultural, política, económica y ecológica.

Francis Bacon, el filósofo, dijo aquello de que «Los puertos son los puestos avanzados de la civilización», sin embargo, cuando nuestra pequeña ciudad de Palma en visitada por diversos cruceros, y hordas de turistas pululan por todas las calles, me entran serias dudas acerca de ese nivel avanzado… Piensen en los días (cada vez más numerosos) de este colapso por turistas… es un hecho que lo que se obtiene localmente no siempre en beneficioso, y que en este sentido nuestra relación con el mar y la compleja interacción entre entornos construidos y naturales no siempre fue fácil o evidente. A veces eran estructuras de defensas, en otras ocasiones, elementos logísticos clave para un comercio planetario, y, por ende, se promueven modelos diversos de civilidad, de relaciones entre las personas y su modo de vida.

Siempre es interesante que un experto en infraestructuras portuarias sea sensible con una plétora de temáticas no siempre analizadas en la gestión de las impactantes y necesarias (a veces) infraestructuras de los puertos, punto clave para la navegación y el intercambio mercantil. La evolución de la navegación ha sido larga y compleja, abarcando desde las primitivas embarcaciones de madera o papiro de las culturas egipcia y mesopotámica, hasta los modernos buques de alta tecnología de la actualidad. A lo largo de la historia, la navegación ha sido fundamental para el desarrollo de la economía, el comercio y la exploración de nuevos territorios. Los modelos de construcción y funcionamiento de los puertos han variado a lo largo del tiempo y en función de las necesidades específicas de cada lugar. En general, se pueden distinguir dos tipos principales de puertos: los naturales, que se encuentran en bahías o estuarios protegidos, y los artificiales, que se construyen mediante la excavación o el relleno de terrenos. La relación entre los puertos y las ciudades también ha variado, desde los puertos fortificados de la Edad Media hasta los modernos puertos deportivos y turísticos. Por este motivo, es necesario que se abra el debate acerca de cómo se planifican, diseñan y construyen estas infraestructuras, no sólo hay motivos técnicos, hay modelos de desarrollo que deben estar conectados y armonizados con las personas. Ni todo es comercio, ni todos queremos que esos criterios lo orquesten todo. ¿Motivos? La pérdida de biodiversidad marina, la salud de los mares, la urgente prioridad de plantar cara al cambio climático.

Vicente Negro, el autor de este ágil libro, es catedrático en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, y ha desarrollado una amplia actividad docente, investigadora y divulgativa en ingeniería marítima, incluyendo sus relaciones con el medioambiente y el clima.