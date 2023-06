«Boulder» finalista al Booker

L’International Booker Prize és el premi més significatiu per una obra de ficció escrita originalment en qualsevol idioma, però traduïda a l’anglès i publicada al Regne Unit o Irlanda. Aquest és un premi que recompensa en igual mesura a l’autora i a la traductora. Dels tretze llibres triats inicialment se’n feu una selecció ‘shortlist’ deixant-ne només sis, la novetat d’enguany és que entre aquestes sis obres seleccionades per primera vegada a la història d’aquests premis n’hi ha hagut una en català, es tracta de Boulder de l’escriptora Eva Baltasar, traduïda a l’anglès per Julia Sanches. El premi de cinquanta mil lliures esterlines, repartides entre la persona que ha escrit la novel·la i la persona que l’ha traduïda, s’ha entregat aquest passat 23 de maig en una cerimònia feta a l’Sky Garden de Londres, un dels edificis emblemàtics d’aquesta ciutat. Encara que la novel·la d’Eva Baltasar no ha aconseguit el preuat premi el fet d’arribar-hi ja és tota una fita per a la literatura catalana i per a la mateixa autora.

El jurat del Booker Prize està format per editors, crítics literaris, escriptors, traductors, actors, periodistes... Aquest premi es creà l’any 2005, inicialment era cada dos anys i no estava estipulat que les obres fossin escrites originalment en cap altre idioma que no fos l’anglès, l’any 2015 es va obrir a totes les nacionalitats i des d’aleshores s’ha fet anualment premiant un llibre escrit en qualsevol idioma, però traduït a l’anglès. L’autora Leïla Sliami, presidenta de la comissió de jutges d’enguany, diu que el més gratificant d’aquesta experiència és llegir llibres d’arreu del món amb una gran varietat de continguts, cada jutge, afegeix, té gustos diferents i això és el que intentem reflectir en la llista de seleccionats.

Boulder, forma part d’una trilogia juntament amb Permagel i Mamut i es va publicar el 2020, any que guanyà el Premi Òmnium Cultural.

Explicada en primera persona, és una història d’amor lèsbic, soledat, incomunicació i desamor. Escrita amb un llenguatge extremadament poètic, però dur a la vegada, amb frases curtes i sense diàleg Eva Baltasar configura la història d’una dona solitària i obsessiva, un personatge femení masculinitzat, Boulder. Un personatge la vida del qual pren un caire i un camí completament allunyats d’allò que buscava quan coneix a Samsa, una dona de qui s’enamora bojament i que s’apodera dels seus sentiments i dels seus desitjos, per ella deixa la vida nòmada i s’integra, o intenta fer-ho, en un món convencional. No coneixem d’ella ni el nom, ella és Boulder, així és com l’anomena Samsa perquè la compara amb les roques solitàries que hi ha al sud de la Patagònia, allà és on es conegueren quan Boulder treballava de cuinera en un buc al mar de Chiloé. El temps passa i entre elles neix el desamor i la incomunicació quan el desig o la necessitat de ser mare s’apodera de Samsa i Boulder no en té ni ganes, ni necessitat.

Boulder és una novel·la actual, profunda i dura, que amb una escriptura directa diu el que vol dir sense cap mena de superficialitat. Una novel·la que a vegades s’acosta a un assaig filosòfic sobre els pensaments i els sentiments de la protagonista, una novel·la on la sexualitat és explicada molt directe i en algun moment m’ha resultat xocant de la mateixa manera que m’ho ha resultat la masculinització de la protagonista i m’he demanat si era necessària per fer-ne d’ella una dona independent i solitària. Però tal vegada Boulder no seria el que és sense tot això.

Llegir Eva Baltasar és tota una experiència indistintament de si agrada o no agrada la seva obra.