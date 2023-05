Escrit de maduresa

«I, no obstant això, veig que, encara que estimem la llibertat, la majoria de vegades som pacients amb l’opressió, i fins i tot rebutgem l’alliberament.» pàg. 266.

L’autora ens permet compartir la seva experiència, el llibre es va publicar quan tenia setanta-cinc anys, ens parla de literatura i escriptura, ens parla d’ètica en el sentit més profund del terme, és una dona valenta a qui la vida ha dut a un creixement constant, ens presenta una manera conscient d’habitar el món, sense estratègies per sobreviure donant l’esquena a allò que té a veure amb el compromís vital.

Entén la lectura i l’escriptura com a possibilitats transformadores per la vida de les persones, ens diu:

«Respecto les comes molt més que als congressistes.» pàg. 282

Ha compartit lectura i escriptura, per mitjà de tallers, clubs i col·loquis, ens ajuda a aprofundir en autors i obres, Virginia Woolf, Mark Twain, Tolkien, Borges, Primo Leví...

Ens porta a endinsar-nos en la importància de la imaginació, com un motor de la vida que no podem deixar que es desactivi:

«La imaginació és una manera fonamental de pensar, un mitjà essencial per arribar a ser i continuar sent humà. És l’eina de la ment.» pàg 260.

Implacable amb el compromís ètic:

«La majoria d’esclavistes no són assassinats. Se’ls obeeix.» pàg 268.

Sobre la vellesa:

«... envellir pot valer la pena si tens temps de fer alguna cosa amb ànima.» pàg. 215.

Hem rebut una lliçó magistral pel que fa a lectura i escriptura, ens ha propiciat una reflexió que ens porta al compromís, la seva convicció i valentia són un exemple que ens porta a no defallir, cita a Primo Leví:

«...L’ascensió dels privilegiats, no només al Lager sinó en tota la convivència humana, és un fenómen angoixant però inevitable: els privilegiats només són absents de les utopies. El deure de l’home just és combatre tot privilegi immerescut, però no s’ha d’oblidar que es tracta d’un combat sense fi.» pàg. 275.

Una recomanació del tot segura.