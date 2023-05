Himnes i mites

Pere Suau Palou és un filòleg bunyolí, que pertany a la secta (en sentit molt positiu del mot), dels Òrfics, com jo mateix. Que no és altra que la que reuneix les persones que estimen i valoren tot el que envolta el mite d’Orfeu, el personatge que a través de la música va saber encisar els déus per tal que donassin una segona oportunitat a la seva estimada Euridice, cosa, vagi per dit, que el músic/poeta no va saber aprofitar.

Suau ha publicat, tot just fa un any, a Calígraf Edicions el llibre Himnes Òrfics, vuitanta-set cants tradicionalment atribuïts a Orfeu, i que a través d’aquesta feina creativa i recreativa del bunyolí es tornen nous i contemporanis.

Són paraules extretes de la solapa del volum: «Els Himnes posen davant del lector tota l’exuberància i l’esplendor d’un món no domesticat, engalanat amb un paganisme no regulat, el bell rastre d’èpoques anteriors on encara no s’havia establert la regulació religiosa per mitjà de l’escriptura». I és que a les pàgines del llibre ens surten a camí Tànatos, Demèter, Apol·lo, Ares, Persèfone, Hermes i molts d’altres mites i companys de viatge d’Orfeu.

02 Disc

Reservau la data i el lloc, el 4 de juny a Inca. Aquell primer diumenge del mes que ve hi haurà un recital/concert que Pere Suau farà amb Pau Debon i el pianista Antoni Bujosa, qui ha musicat tota una sèrie de poemes del poeta mallorquí entre els quals, alguns dels que surten a Himnes Òrfics.

I per fer boca, abans d’aquesta sessió, podeu escoltar el disc Triangles a la boca, publicat fa vuit anys però sempre vigent, que amb la veu de Carol Domènech ja ens acosta a algunes d’aquestes cançons posades en solfa per Bujosa. Un disc curiós i molt recomanable.

De Suau, guanyador de la darrera edició del Premi de Poesia Vila de Porreres amb el llibre Pascor que ha editat Edicions Balèria també són molt recomanables les lectures, pausades i reflexionades de Gust d’ametller o de lluna, Cignes tenebrosos i Cors artesians.