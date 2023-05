August Bover

Documenta

15 euros

Bover torna a la prosa per aplegar en aquest volum un conjunt de 131 anècdotes vistes o sentides. Es tracta de «petits fragments de vida, d’anècdotes que es conten com a reals i on hi ha sempre un final divertit, humorístic. En aquest sentit, per tant, no són acudits pròpiament dits, sinó allò que a Mallorca se’n diuen coverbos, en el sentit de “narració anecdòtica de caire humorístic”.

Mossèn Alcover i Santanyí

Sebastuà Adrover

El Gall

El present treball s’articula a partir d’una sèrie de rutes pel terme de Santanyí (i també ses Salines, atès que fins a 1925 n’era sufragani) tot seguint el llegat del filòleg manacorí durant la tasca de recerca i coordinació per a l’elaboració del Diccionari de la Llengua Catalana. Aquest colossal projecte implicà persones (majoritàriament col·laboradors de l’Obra del Diccionari.

El libro vacío / Los años falsos

Josefina Vicens

Tránsito. 22,90 €

En 1958, apareció en el panorama literario mexicano una escritora distinta: Josefina Vicens. Lo hizo con El libro vacío, obra comparada con La novela luminosa de Mario Levrero. Tras casi cuarto de siglo de silencio, Vicens publicó Los años falsos, un texto hipnótico que cuenta cómo un hombre se forma a partir de los dogmas. Este volumen reúne esas dos únicas novelas de Vicens.

Mi marido

Rumena Bužarovska

Impedimenta

21,50 €

Mi marido se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la literatura europea reciente. Su autora, Rumena Bužarovska, hace un afilado análisis de la vida conyugal en el que la intimidad de la pareja queda al descubierto. Una novela en la que se desgrana quiénes somos y quiénes queremos ser en un análisis en primera persona de la vida conyugal que se mueve entre la parodia y la tragedia.

Días de fiesta

Jo Ann Beard

Muñeca Infinita

22,90 €

Tras Los chicos de mi juventud, Jo Ann Beard vuelve con textos que captan el dolor y la alegría de toda experiencia humana, mostrando la cima de su talento, capaz de poner palabras a nuestros momentos más duros y negándose a parar cuando las cosas se ponen difíciles. Su escritura une la intuición y la observación para crear algo innegablemente real y honesto.

Tracy Flick nunca gana

Tom Perrotta

Libros del Asteroide

20,95 €

Tom Perrotta -que ha sido calificado como un «Balzac de los suburbios» o un «Chéjov americano»- se muestra de nuevo como uno de los más atentos cronistas de la Norteamérica suburbana en esta novela, una divertida y afilada sátira sobre la ambición y sus reveses que indaga en los profundos cambios de paradigma que se han producido en las sociedades occidentales en los últimos 20 años.

Los días de París

Banine

Siruela

19,95 €

El Orient Express avanza a toda a máquina a través de la estepa y Banine es libre por primera vez en su vida. Compañera de la fabulosa Los días del Cáucaso, esta elegante, irónica y conmovedora mémoire presenta con vivacidad e ingenio a una mujer y una época extraordinarias, a la vez que traza un agridulce retrato de los sueños de juventud y de la siempre esquiva búsqueda de la felicidad.