Una cara visible de la luna

Aprovechamos el cincuenta aniversario del lanzamiento de The Dark Side of the Moon en marzo de 1973, para comentar este completo libro que explica una a una todas las canciones editadas oficialmente por el grupo británico Pink Floyd, desde su primer disco, que data de 1967, hasta su último CD, que se publicó en 2014. Hasta el momento nos conformábamos con releer a Sierra y Fabra y su Viaje al sonido, a Leduc en la colección “Los Juglares” o consultar en inglés The Pink Floyd Encyclopedia de Vernon Ficht.

Tras un prefacio y una introducción del ambiente que se vivía en la universitaria ciudad de Cambridge a mediados de los sesenta, los autores ofrecen un estudio cronológico de las canciones de Pink Floyd de una manera ordenada y cronológica, además de un glosario y bibliografía. De cada tema incluye los músicos que lo grabaron, su duración, el equipo técnico, una pequeña historia del proceso de composición, grabación y edición. Todo ello acompañado de fotos del grupo y de los instrumentos que tocaban sus componentes, que como todo el mundo sabe, fueron el cantante y guitarrista Syd Barrett (al principio), el bajista y letrista Roger Waters (hasta 1985), el teclista Richard Wright, el batería Nick Mason y el cantante y guitarrista David Gilmour. Hoy en día es pública la rivalidad que existe entre Gilmour y Waters. Aviso a navegantes: el libro no incluye rarezas ni ediciones piratas. Los autores califican Pink Floyd como una banda de jóvenes músicos de rock progresivo marcado por la psicodelia y la vanguardia. Muy interesante el capítulo inicial, dedicado a Syd Barrett, alma y fundador del grupo, que falleció en 2006. Richard Wright murió dos años después. The Dark Side of the Moon, a modo de ejemplo, digamos que lo definen como “el álbum conceptual supremo” y que fue número uno en Estados Unidos. Parece ser que trata sobre la locura o las preocupaciones del ser humano: el tiempo, el dinero, la muerte y cosas así. Destaca la participación y nominación a un Grammy de Alan Parsons como ingeniero de sonido y el inolvidable prisma de la portada, diseñado por Hipgnosis. El disco fue grabado entre junio de 1972 y enero de 1973 en los estudios Abbey Road de Londres. Fue producido por el grupo. El responsable de las mezclas fue Chris Thomas, que ya había trabajado con los Beatles. Un detalle a destacar es la ausencia de guitarras acústicas y la presencia de sintetizadores VCS3. Importante fue la participación de la voz de Clare Torry y el saxofón de Dick Parry. “Money” se convirtió en un gran éxito y les hizo ricos, una ironía con respecto a la letra de la canción, que por cierto, es el poema que el pequeño Pink ha escrito en clase, en una escena de la película The Wall (1982), y que el profesor le arrebata, lee en voz alta y se ríe de él delante de todos sus compañeros. En cuanto a los autores del libro, Jean-Miches Guesdon es editor, productor, ingeniero de sonido y músico; Phipippe Margotin es novelista. Ambos han publicado sobre los Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones.