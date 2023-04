01 Música

El Setge de Leningrad (avui Sant Petersburg) és un dels episodis més terrorífics de la Segona Guerra Mundial. Durant 872 dies, des de 1941 i fins 1944, les tropes alemanyes incomunicaren la ciutat per terra, fent impossible ni l’entrada ni la sortida de cap tipus de ser viu, la qual cosa motivà escenes de desesperació i de fam mai vistes. Dmitri Xostakòvitx, el compositor més important de la Rússia stalinista va ser evacuat i traslladat amb la seva família a un altre indret i així poder acabar una Simfonia, la setena, que explica el setge i alguns altres elements patriòtics. Obra immensa com poques en el segle XX.

02 Llibre

Per entendre millor la gènesi de la simfonia, que la setmana passada interpretà la Simfònica a l’Auditòrium de Palma, és bo consultar un llibre potent que ha publicat l’editorial Es Pop amb el títol de Sinfonía para la Ciudad de los muertos de M. T. Anderson i que porta un subtítol aclaridor: Dmitri Shostakóvich y el asedio a Leningrado. Una edició acurada per un text cru, en el qual l’autor explica detalls sobre el setge, sobre la partitura i sobre les relacions, no sempre positives, del compositor amb el règim stalinista. Un llibre molt recomanable, sens dubte i sobre el qual el New Yoork Times escriví: “M. T. Anderson consegueix treure or dels temes més lúgubres (...) mostrant la manera segons la qual una obra musical jugà un paper esperançador, balsàmic i estimulant”.