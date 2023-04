Elles són les rockeres

El rock és un dels estils musicals claus del segle XX i s’ha dividit en múltiples gèneres i subestils. Sol interpretar-se amb guitarra elèctrica, bateria i baix. La música rock normalment té un fort contratemps, i sovint se centra en la guitarra, tant l’elèctrica com l’acústica. Però aquest cop no us vull parlar de rock, sinó de roqueres. En altres ocasions us he parlat de música i de dones. Sempre al voltant de la música clàssica. Aquest cop però, us vull fer una incursió al món del rock. M’agradaria recomanar-vos un llibre per la propera Diada de Sant Jordi. El llibre en concret es titula “Rockeras”. La seva escriptora: Anabel Velez.

Anabel Velez és escriptora i periodista nascuda a Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Escriu en revistes especialitzades i webs musicals i de cinema. Treballa en diferents programes de ràdio on fa entrevistes a músics, cròniques de concerts i crítiques de llibres i pel·lícules de temàtica musical. El llibre va ser editat l’any 2016 per la editorial Ma Non Troppo. Totes les dones que surten en el llibre, en el seu moment, van trencar clixés, sí. El rock era un món principalment masculí i el fet de què destaquessin totes aquestes dones ja va significar un gran pas. Dones com Grace Slick, Janis Joplin, Tina Turner o Patti Smith van haver de saltar molts obstacles a l’hora de pujar a un escenari i posar música i actitud al rock. Però també va ser la seva feina i el seu talent el que els va portar a fer-se un lloc a la història d’aquest gènere musical i a quedar per sempre en la memòria col·lectiva dels aficionats a aquest estil. Dones incendiàries, atrevides en el llenguatge, tant verbal com corporal, de personalitats potents, que van decidir assaltar el bastió del rock per demostrar que les guitarres elèctriques, les bateries, els tatuatges i el cuir no només eren cosa d’homes. En aquest llibre trobem un recull dels primers cinquanta anys de la història del rock amb formes d’històries personals de les seves grans protagonistes, un periple que va des de pioneres com Big Mama Thornton o Sister Rosetta Tharpe fins a algunes de les últimes generacions de cantants que apunten a convertir-se en futures figures de la música. Val la pena endinsar-se en la lectura d’aquest llibre per conèixer qui eren realment Pat Benatar (la primera veu del hard rock) , Patti Smith (la poetessa del rock), Amy Winehouse (un mite del rock que va morir massa viat), Björk (un dels esperits més lliures dins del món del rock) i Marianne Faithfull (una de les millors veus trencades dintre d’aquest estil. Tant si sou melòmans com professionals, i us interessa el món de la música i en concret, de la història de la música que han protagonitzat les dones, no us quedeu només amb la música clàssica. Descobriu altres estils. I les dones també formen part del rock.