Llegir per pasqua

LLEPOLIES VERBALS

La lectora que no perd calada m’ha dit que feia massa temps que no recomanava llibres. I m’ha renyat amb la seva veu més tendra i melodiosa. Per això he decidit que l’escoltaré i us faré cinc cèntims de les meves lectures darreres que valen l’alegria. En el somni comencen les responsabilitats (LaBreu Edicions), de Delmore Schwartz, és una meravella de vuit relats escrits per un home que convertia la llengua en una festa. Lou Reed li va fer un pròleg que començava així: ”Oh, Delmore, com t’enyoro. Em vas empènyer a escriure. Vas ser l’home més gran que he conegut mai. Podies capturar les emocions més fondes amb el llenguatge més simple. Els teus títols eren més que suficients per despertar-me la musa de foc al coll. Vas ser un geni. Maleït.” Els seus pares eren jueus romanesos i es divorciaren quan el nin tenia nou anys, i això el marcà per sempre. Als 25 anys es va graduar a la Universitat de Nova York i va escriure el relat que dona títol al llibre. Va ser reconegut per mestres com T. S. Eliot, William Carlos Williams i Ezra Pound. Casat i divorciat dues vegades, va ser professor d’escriptura en diferents universitats. Va morir als 53 anys, alcoholitzat i amb problemes de salut mental, en una cambra d’hotel on vivia aïllat. La traducció d’aquests relats és del poeta felanitxer Andreu Gomila, que ens ha donat amb un català estricte la bellesa i l’elegància d’aquest mestre d’enamoraments i de conflictes generacionals, de la intensitat emocional d’una ciutat en plena edat del canvi, de l’individu entès com a ficció i de les fosques dels destins fracassats amb una escriptura poètica forta.

LA GUERRA INCIVIL CONTADA PER UN SOLDAT

Diario de una guerra (1936-1939). De Mallorca al frente de Guadalajara (Lleonard Muntaner Editor), de Pere Pahisa, és un diari personal d’aquest santcugatenc que, com que formava part de la quinta del 35, és cridat a files i desembarca a Palma el 30 de gener de 1936. Amb un llenguatge planer, des del 19 de juliol de 1936 al 7 de juliol de 1939, ens conta les aventures i, sobretot, desventures que li passen en una guerra tan dura i cruenta com la guerra incivil. Quan llegia pàgina rere pàgina, era com si visqués amb ell les vicissituds d’un temps insubornable en què no s’aturaven de passar coses i totes amarades de perills i especialment de perill de mort. El cop d’estat a Palma, els primers bombardejos dels avions republicans damunt Ciutat i ell disparant una metralleta des de Portopí, l’anada al front de Porto Cristo on el capità Bayo acabava de desembarcar, els violents combats que allà succeïren i en els quals va participar en diferents llocs de primera línia, la seva estada a Inca i el trasllat del Regiment d’Infanteria de Palma 36 als fronts peninsulars de Cogolludo, Extremadura i l’Ebre, el fet de ser ferit i recórrer diversos hospitals “nacionals” i el seu retorn a Sant Cugat del Vallès en acabar la guerra. Tota aquesta pel·lícula podria ser una sèrie amb aquest home senzill i bo de protagonista que ens ofereix una panoràmica ben nova. Un pròleg del doctor Joan Maria Thomàs, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, assenyala la importància d’aquesta casta de textos d’un combatent ras, d’un home qualsevol, per les notícies de primera mà que ens dona i sobretot per com ho visqué ell com a soldat. Un llibre emocionant i ben necessari.

EXUBERÀNCIA, BELLESA I VERITAT D’UN MÓN ANTIC

Himnes òrfics. Versions lliures de Pere Suau Palou (Edicions Cal·lígraf). L’orfisme és un moviment religiós de fundació antiga que es remunta al segle VII aC i l’atribueixen al poeta i músic Orfeu. Pere Suau ens dona amb un treball generós les seves versions lliures dels Himnes òrfics, vuitanta-set poemes o cants que s’adreçaven a elements de la natura i de l’univers i a través de la invocació als déus es delien per tal que fossin concedits el benestar i la pau d’esperit. Hi ha una feina esforçada, dura i apassionant del poeta Pere Suau (guanyador el 2020 del premi Marià Manent per Cignes tenebrosos, el 2021, del Jordi Pàmies per Cors artesians, i el 2022, del Premi Vila de Porreres per Pascor), i la fa seduït per l’exuberància, la bellesa i la meravella d’un món no contaminat encara per la mirada racional. Un món màgic, fastuós, ubèrrim; és a dir, la pura celebració de la joia dels sentits i, també, la pura celebració de la joia de l’idioma català. Aquesta obra fins ara inèdita en català ha trobat un traductor molt especial que ha aconseguit un registre verbal en què domina l’esplendor lèxica i fraseològica d’una exploració profunda conjugada per un gust en què es conjumina l’elegància amb el vigor per donar mil i un perfums i una galeria d’imatges tan belles com nostrades. Sí, Pere, has aconseguit aquest català delicat i arrauxat i alhora exquisit i vehement que volies. Gràcies per la comesa, per aquest underground místic, com el qualifica un dels prologuistes, Octavi Cortés. I per aconseguir portar al límit la nostra sintaxi i emular-ne l’arrel llatina, com diu l’altre prologuista, Josep Pizà. I Pere acaba el seu propi dir amb unes paraules alades: “La resta és temps i dedicació, sempre des de la submisa admiració per uns textos, els Himnes Òrfics, i una llengua, el bell català amb el qual he après d’estimar el món que ens envolta.” I acaba: “Ara bé, més enllà d’encerts i mancances, la travessia ha estat una experiència bella, fulgent i sempre inspiradora. (...) És a dir, qui sap si ens queden encara belles senderes per recórrer? Us puc assegurar que el cor aventurer, curull d’amor, encara batega.” Gràcies, Pere Suau, per aquestes “traduccions” íntimes, personals, úniques, en què has fet possible que el primitivisme, el misteri i sobretot l’enigma que sobrevolen aquests himnes s’eixamplin amb les teves estratègies poètiques que ho vivifiquen tot. Llegiu a poc a poc un llibre amarat de la bellesa del món.