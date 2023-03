Música i Llibres

El violinista Joshua Bell, que té manager mallorquí, Gonzalo Augusto Company, va actuar a Barcelona, primer com a solista del Concert de Mendelssohn i com a director de la Setena de Beethoven, amb la Frans Schubert Filharmonia, una formació catalana que des del 2009 agafa un protagonisme fort dins l’àmbit de cicles i festivals. De fet té la seva temporada pròpia de concerts a Barcelona i altres ciutats catalanes, en les quals ha tengut artistes convidats de la talla del mateix Bell, però també Midori, Ivo Pogorelich o Elisabeth Leonskaja, per citar els més recents. Una iniciativa privada que viu amb les ajudes d’entitats privades, algunes ajudes, poques, de les administracions públiques i amb el recolzament del públic qaue paga les entrades per sentir-la. Enhorabona.

Infantil

L’amic i sempre atent Miquel Rayó, em recorda que cada dia 2 d’abril, diumenge, és, des del 1967, el Dia Internacional del Llibre Infantil, coincidint amb la data del naixement de l’escriptor danès Hans Christian Andersen. La diada vol promocionar els llibres infantils i juvenils i la lectura entre els més joves. Podeu saber-ne més coses a: https://www.oepli.org/ca/Dia-Internacional-Libro-Infantil.