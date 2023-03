Tractat sobre els vins de Jerez

El vi viu el seu moment dolç. L’interès ha provocat una gran demanda d’informació i d’aquest món tan complexa. Sorgeixen noves fonts contínuament: revistes, llibres, webs o xarxes transmeten el missatge del vi. Com és el cas del llibre que comentam avui, un autèntic tractat sobre el vi de Jerez. L’autor, César Saldaña, és l’actual president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Jerez, Xérès, Sherry.

Un llibre al que convé posar atenció perquè els vins de Jerez són diferents. Els vins que s’elaboren actualment, arreu del món, segueixen la mateixa pauta. La tecnologia i les labors són molt similars a vinya i cellers, si bé cada empresa estableix els seus matisos. Jerez, en canvi, no segueix les pautes generals, sinó que elabora amb una gran personalitat, perfectament identificables. El llibre que es presenta remarca aquestes diferències, contemplant l’activitat de Jerez des de molts d’angles diferents que van més enllà de l’estricta elaboració del vi: història, tipus de vi, normativa legal, un vocabulari propi, terrer, bodegues productores, oficis lligats, imatge, altres productes com vinagre i brandy, una ullada al futur i, per suposat, una descripció minuciosa dels processos d’elaboració.

La història dels vins en aquella regió és llarga, segles anteriors a l’època actual ja es cultiva la vinya, encara que no fou fins els segles XVIII i XIX quan es va definir el vi de Jerez tal com ara el coneixem. Varen constituir la primera denominació d’origen (DO) espanyola i registraren i protegiren les primeres marques, no com a producte alimentari, sinó com a industrial. És de suposar que l’antiguitat els hi ha donat un grau de llibertat en el seu plec de condicions (document que defineix les característiques que han de tenir els vins de cada DO) que un principi que ara és clau per totes les DO és que tots tots els vins han de procedir de vinyes de la seva extensió, curiosament certs vins del Marco de Jerez, extensió geogràfica pròpia, provenen de Montilla-Moriles o d’altres regions.

D’entre tots els capítols del llibre el que cridi més l’atenció és el dedicat als sistemes d’elaboració dels diversos vins de Jerez: fino, amontillado, palo cortado, oloroso i dulce, amb diverses variacions. Amb l’afegit de la manzanilla elaborada amb tècnica igual i a partir dels mateixos raïms, però feta a Sanlúcar de Barrameda que dóna un vi diferent. I dins els processos d’elaboració dels vins té un gran interès la descripció de la tècnica de la fermentació que es realitza a l’interior de botes de roure que són usades durant molts d’anys i dins les quals es forma l’anomenat velo de flor format per un llevat especial que gràcies al seu metabolisme combina l’oxigen amb l’alcohol de la fermentació. Amb aquest procés comença la gran diferència respecte dels vins tranquils i és la contribució més important feta pels vins de Jerez a l’enologia. I aquí comença la diversificació dels seus vins amb tècniques com la fortificació o afegir alcohol vínic al vi i continua amb la criança pel sistema de criadera y solera del que són ben conegudes les imatges de les fileres de botes superposades i que té com a resultat els diversos vins.

Les activitats al Marco de Jerez han creat a partir de l’elaboració del vi tota una cultura pròpia, un concepte holístic del vi que inclou l’ús d’eines especials, la venencia és la més coneguda; un vocabulari exclusiu; oficis singulars i molt remarcable l’arquitectura dels cellers, las “catedrales del vino”, en les quals tot està pensat: estètica, art, orientació, paviment del sòl o finestres. Bé val una visita!