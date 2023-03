De reis i fundacions

Ja en va parlar, i molt bé, Rafel Gallego el passat dilluns, quan a les pàgines de la secció de cultura d’aquest diari analitzava les dues obres que el passat cap de setmana ens va proposar el Teatre Principal de Palma, totes dues amb un mateix fil conductor: la figura d’ombra allargada de Joan March. Sí, ombra allargada, ja que els seus embulls i aventures poc escrupoloses de fa anys encara perduren en ple segle XXI.

Teatre 2

S’ha de valorar l’encert i la valentia de programar aquests dues obres de forma que es podien veure gairebé sense pausa, una a la Sala Petita i l’altra a la Sala Gran. El Principal, amb Josep Ramon Cerdà al davant, ha tengut pipella a l’hora de tractar aquests temes, o millor dit, aquest tema, que no és altra que el de la corrupció. Corrupció per augmentar la fortuna i, sobretot, el poder. Corrupció que envolta la venda d’armes a qui paga més, l’eliminació de persones molestes, l’engany a qualsevol preu... i tantes altres coses. Reis del món era, és, un bon llibre de Sebastià Alzamora, Reis del món és una gran obra de teatre. La Fundació és també una obra de teatre molt notable, que ha sabut enllestir Salvador Oliva. Ambdós títols mereixen un recorregut per a teatres i sales. Llarga vida al teatre, llarga vida a aquesta manera de destapar veritats.