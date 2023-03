¡Ya era hora!

A finales de los setenta se tradujeron algunos episodios de esta serie, correspondientes a su última etapa. Quienes los leímos entonces todavía los atesoramos. Eran nuestro único punto de contacto con uno de los grandes creadores clásicos. Roy Crane se codeaba con Raymond, Foster o Caniff, formaba parte del reducido grupo de autores que habían prácticamente inventado el cómic de aventuras desde las tiras y los dominicales de prensa. Pero así como todos los citados son viejos conocidos nuestros, con reediciones cada vez más cuidadas, Crane permanecía prácticamente inédito, por razones que para mí son un misterio. Y es que cualquiera que repase sus tiras no puede sino quedar automáticamente prendado por su dibujo encantador y por la gracia y la naturalidad de sus argumentos. Crane es un genio que se aleja del realismo académico de Raymond y Foster y que tampoco imita el impresionismo de Caniff sino que inventa una tercera vía, más caricaturesca, con personajes de trazo sencillo y cabezas un poco grandes. A todo ello suma el empleo del papel duo-tono, un recurso que le permitía incorporar grises a golpe de pincel, aportando una magia muy especial a sus tiras. Sus paisajes marinos, sus vistas de la selva o sus cielos llenos de nubes son realmente bonitos.

Temáticamente, su protagonista es un héroe de la aviación en plena guerra del Pacífico. Pero Crane pronto alterna esas andanzas bélicas con otras correrías más cotidianas. Cuando el protagonista vuelve a casa da comienzo una aventura más peligrosa que la lucha contra los japoneses. Hay una rubia que desea cazarlo y Buz no sabe cómo escabullirse. Para complicar un poco más las cosas descubre que la vecinita de toda la vida ha crecido. Y que es muy simpática, le gusta montar a caballo y es capaz de subirse al tejado para ayudarle a reparar las tejas estropeadas. Pero Buz no es capaz de faltar a la palabra dada a su novia oficial. Todos estos amoríos están contados con tremenda simpatía y aligeran a los argumentos de su gravedad bélica. Aunque no todo es tan frívolo y Crane encuentra el momento para apuntar una cierta crítica social a través de sus aspirantes a suegros, unos advenedizos preocupados únicamente por las apariencias.

Las aventuras en el frente también presentan algunos contrapuntos, como el romance de Buz con una atractiva guerrillera en una isla perdida. Romance que acabará de manera trágica. En este primer volumen el héroe comparte un rasgo con Flash Gordon, el personaje de Raymond. Los dos son irresistibles, todas las hembras con las que se tropiezan se quedan colgadas de ellos. Este automatismo desaparece en cuanto Buz pasa por el altar. Como al Príncipe Valiente, el matrimonio le sienta bien. Entre otras cosas interrumpe el desfile de descerebradas bellezas, sustituidas por esas esposas que son auténticas compañeras, con un carácter resolutivo deliciosamente moderno. Paradójicamente, la institución más denostada, ese amor romántico de toda la vida, en lugar de propiciar la aparición de esclavas, esposas sumisas sin personalidad, favorece la construcción de maravillosos arquetipos como la mujer de Buz o la bellísima Valeta, reina de las islas Brumosas y esposa del Príncipe Valiente.

Más de uno puede suponer que enfrentarse a clásicos como éste o como algunas de las espléndidas reediciones de Diábolo (entre las que destaca Lil Abner) es una tarea arqueológica, revisar comics plomizos y marchitos. Pero no es así en absoluto. Crane mezcla con una increíble habilidad los toques de humor, los momentos románticos y los pasajes más aventureros, hasta conseguir un cómic perfecto, una obra maestra que se lee de un tirón y que se disfruta de principio a fin. Con un dibujo simpático que se une a unos argumentos perfectamente construidos. Poco tebeos actuales pueden alcanzar tal calidad. No pueden perdérselo.