La generosidad: el impulso nativo

Un tema controvertido, clásico en filosofía, ¿cómo es nuestra naturaleza? ¿Te imaginas que fuese el altruismo y no la competitividad miope el impulso nativo? Este ensayo, no te deja indiferente, pues se trata de una contundente reescritura de la historia de la humanidad. Rutger Bregman oriundo de Países Bajos, es un historiador y autor de seis libros, como Utopía para realistas y Dignos de ser humanos el que hoy reseñamos. Plantea que el nuevo realismo debe reconceptualizar la imagen del ser humano que los periódicos y las noticias traslucen.

«Dejad de hablar de filantropía y empezad a hablar de impuestos a los ricos» soltó Rutger en el Foro Económico Mundial de Davos frente a infinidad de mandamases. No le volverán a invitar, pero evidenció lo obvio: hay una polaridad social forzada y amparada en estereotipos. Bregman sueña con transformaciones sociales, defensor de la renta básica universal, jornadas laborales de 15 horas semanales y un mundo sin fronteras, es un pensador radical, pero también es un tipo tan normal como usted, le gusta ir a la raíz del asunto, al cogollo, nada escorado al extremo. El extremo precisamente ha sido inyectado en el ideario común, y básicamente nos han vendido la moto de que somos una sociedad de malotes y que todos vamos a por lo nuestro, pues es falso, es todo lo contrario. Este ‘Chomsky holandés’, no afirma ni moraliza, deconstruye y constata. Este libro tiene 77 páginas dedicadas a las fuentes que utiliza, es decir, no es un diletante provocador, es un investigador concienzudo.

Y en Dignos de ser humanos siembra una idea radical, una idea «que, a lo largo de la historia, ha inquietado a gobernantes y han rechazado ideologías y religiones».

Nos han dicho siempre que somos egoístas, insolidarios y centrados en nuestros ombligos. Nos han dado la lata Maquiavelo, Hobbes, Freud, Dawkins y una lista muy larga, seguro que conoces a más de uno que siempre te refuerza esa idea. ¿Nos han dado gato por liebre? Parece que sí, la evidencia científica multidisciplinar es que tendemos más a cooperar que a competir, a confiar que a desconfiar. Lo que ya dijo Kropotkin, Proudhon y tropa, ahora vuelve como una bola de fuego, pero rodeado de pruebas, argumentos y evidencias. Como dice autor: «la decencia humana fundamental. Era un razonamiento en el que intentaba convencer a la gente de que los humanos, en el fondo, no somos monstruos y que hemos evolucionado para cooperar y trabajar juntos. Hay mucha evidencia científica que apunta en la dirección de que no somos ángeles, pero somos, lo que algunos científicos llaman, un producto de la supervivencia de los que son necesarios por la ayuda que dan. Ese es realmente nuestro súperpoder secreto, nuestra capacidad de cooperar a una escala que ningún otro animal puede hacer.»

Bregman asegura que «hay pocas ideas que tengan una influencia tan decisiva en el mundo como nuestra imagen del ser humano. Lo que damos por supuesto en los demás es lo que acabamos encontrando en ellos» y, no es que sea un iluso o un santón, él no niega que exista un lado oscuro en todos nosotros, es así, todos tenemos un Darth Vader de tamaño variable en nuestro interior, pero no domina nuestras decisiones. Por tanto, es más realista tener una imagen positiva del ser humano. Tras analizar doscientos mil años de historia, nos muestra que el altruismo y no la competitividad ha sido el verdadero motor evolutivo de la humanidad y de nuestra supervivencia.

Es normal este ‘ombligocentrismo’ y que nos sintamos especiales, pero a nivel genético somos idénticos en un 60% a un plátano, en una 80% a una vaca, o en un 99% a un chimpancé. Y si somo algo, somos una máquina de aprendizaje hipersocial, donde nuestro diseño evolutivo cooperativo se incentiva por tres cosas: aprender, establecer lazos sociales y jugar.

Abordando ejemplos como los prejuicios de la novela de Golding El Señor de las Moscas y lo que sucedió en los años setenta del siglo XX cuando unos jóvenes australianos naufragaron y pasaron varios meses solos, o el comportamiento solidario y generoso de los londinenses durante los bombardeos nazis a la capital británica o la realidad tras ciertos experimentos psicológicos y sociológicos sobre comportamiento humano, ahora que se han desclasificado sus informes. En fin, nos han tomado el pelo. Somos buenos, en resumen, y mucho. Así que ya es hora de ponerse en marcha. Y si tenemos la sensación de que hay muchos intereses de pequeños grupos empresariales, inmobiliarios, bancarios, militares, estamos en lo cierto, se rigen bajo la idea caduca y maquiavélica de que somos unos capullos. No somos así, algunos se han autoconvencido, pero nosotros, la mayoría estadística, somos seres éticos y ayudamos, si usamos ese potencial de modo organizado podremos afrontar los desafíos que tenemos como especie ante el descalabro de los ecosistemas, quizá no te sientas Marco Aurelio, pero tu naturaleza es similar.

Rutger apostilla con fervor «Obviamente, los humanos tienen una extraordinaria capacidad para desvirtuarse y para cerrar los ojos. Todos nos vemos como seres morales. No como santos, pero en general, nos gusta vernos como básicamente buenos o como «dignos de ser humanos». Pero es evidente que tenemos formas de mentirnos a nosotros mismos. Estuve investigando sobre la lucha contra la esclavitud, y es muy difícil entender lo normal que fue la esclavitud durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Si te hubieras parado en una esquina en 1750 y hubieras dicho: ‘vamos a abolir la esclavitud’, nueve de cada diez personas se habrían reído de ti y la décima persona habría dicho: ‘en principio estoy de acuerdo contigo, pero seguro que entiendes que no es posible’. Es un hecho sorprendente de la humanidad. A menudo vemos el mundo así. Nos cuesta ver la realidad tal y como es.»

Somos generosos, los que lo niegan son los egoístas. Tú puedes marcar la diferencia, siempre, desde ahora, pues como dijo Antonio Machado «Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos.»