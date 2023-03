Naturalesa i música

Caminar

Sabeu que és el Nordic walking? O, en llenguatge més nostrat: el caminar amb pals nòrdics? La veritat és que en aquestes altures de la pel·lícula ja vos imagin assabentats de les virtuts d’aquest esport que. amb més o menys intensitat, podem practicar tots, més enllà de l’edat. I és que aquesta manera de fer camí ha arribat per quedar-se, donades les virtuts que té per la salut, ja que el moviment corporal és molt complet.

Mancor

Andreu Manresa és un jove esportista, professor i dinamitzador felanitxer que, des de fa uns anys, coordina activitats a l’aire lliure, entre les quals hi ha la d’organitzar sortides en grup per caminar per indrets no gaire complicats i en els quals hi poden accedir persones no gaire avesades a pujar muntanyes. Idò bé, n’Andreu, inquiet per naturalesa, ens proposa pel diumenge dia 26 una sortida pels voltants del poble de Mancor. Però això no és tot, la proposta inclou una audició musical sobre Música i Natura, que es farà al santuari de Santa Llúcia, al costat del poble de la Serra. Una idea original en la qual es combinarà esport, natura i música. I això no és tot: cap el migdia, dinar conjunt al menjador dels peregrins del monestir. Un pla complet. Interessats podeu apuntar-vos a través de l’adreça d’internet: https://forms.gle/37HcyoVxQkZYb7786 o telefonant al 655766464.