Dia mundial de la poesia a Palma

INICI DEL XXV FESTIVAL DE POESIA DE LA MEDITERRÀNIA

El dia 21 de març de 2023 és l’equinocci de primavera. El dia 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia, una celebració que es fa anualment des de l’any 1999, quan la Conferència General de la UNESCO el va proclamar amb l’objectiu principal de commemorar la poesia, una de les formes més preuades de l’expressió i la identitat lingüística de la humanitat, i per donar suport a la diversitat lingüística a través de l’expressió poètica i fomentar la visibilització de les llengües minoritzades i perseguides. És un reconeixement al paper de la poesia com a mitjà per satisfer les necessitats estètiques del món actual, i una jornada d’homenatge a tothom qui manté viva la poesia com una de les manifestacions artístiques més elevades de l’esperit humà. En aquest sentit, la UNESCO ha fet pública una guia bàsica perquè tothom pugui participar-hi i donar suport a la poesia i els poetes el Dia Mundial de la Poesia, així com al llarg de l’any. Aquesta llista coincideix amb la sensibilització poètica que duu a la nostra societat el Festival de Poesia de la Mediterrània, que aquest 2023 celebra vint-i-cinc anys i per això vol fer difusió de la poesia més que mai:

1. Dona suport a la poesia comprant llibres de joves poetes.

2. Convida els amics a recitar poesia, de qualsevol mena i estil.

3. Aprèn els refranys de la teva cultura i descobreix-ne també d’altres cultures.

4. Aprèn poemes, rimes i endevinalles per amenitzar les trobades familiars.

5. Lluita contra la idea de la poesia com quelcom antiquat i avorrit.

6. Encoratja els nins a llegir i escriure els seus propis poemes.

7. Desperta el poeta que hi ha en tu: escriu versos i impressiona el teu entorn amb creativitat i inventiva.

8. Dona suport a la presència de poesia en ràdios, revistes, diaris i pel·lícules.

9. Fomenta la tradició oral dels recitals poètics.

10. Promou el diàleg de la poesia amb les altres manifestacions artístiques..

JAUME VIDAL ALCOVER I EL RECTOR DE VALLFOGONA

El XXV Festival de Poesia de la Mediterrània començarà el Dia Mundial de la Poesia recordant, recitant i publicitant dues figures cabdals de les lletres catalanes: el poeta Jaume Vidal Alcover en el centenari del seu naixement i Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, conegut amb el sobrenom de Rector de Vallfogona, en el quadrienni –400 anys!– de la seva mort. El Rector de Vallfogona és el gran escriptor de la literatura catalana barroca. La seva obra en poesia, teatre i prosa va tenir una gran influència fins al segle XIX, i el seu tractament de l’erotisme, desinhibit i clar, vorejant la pornografia, que fou perseguit per la Inquisició, és una de les seves grans troballes dins la literatura occidental de l’època. La Institució de les Lletres Catalanes ha traduït un sonet seu a vint-i-dues llengües per mostrar la universalitat de la seva figura.

I també recordarem Jaume Vidal Alcover, poeta, escriptor, traductor, crític i catedràtic. Té una extensa obra poètica, narrativa i teatral, i en tota ella destaca la seva sensibilitat en l’ús de la llengua literària, així com una profunda preocupació per la manera en què l’home usa la pròpia vida. La seva primera novel·la, Les primeres pluges, la va escriure als 22 anys. D’entre les seves obres destaquen, en assaig, Els trets fonamentals de la literatura catalana (1978) i Síntesi d’història de la literatura catalana (1980); de la producció poètica, L’hora verda (1951), Sonets a Eurídice (1962), Dos viatges per mar (1965), El fill pròdig (1970) i Sonets alexandrins (1981); en el camp de la novel·la, el 1949 va escriure L’equip assassinat i va iniciar la sèrie Els dies i els anys, formada per Tertúlia a Ciutat (1976), La vida fàcil (1987), Els intocables (1987) i Els Sants Innocents (1988). A més, va escriure Sophie o els mals de la discreció (1971), Visca la revolució (1974) i Dido i Eneas (1980); en teatre, Una Roma per Cèsar, Èdip (1977), Oratori per un home sobre la terra (1979), La fira de la mort (1970); i en el gènere del teatre de cabaret, Manicomi d’estiu (1970). Al llarg de la seva carrera literària va ser guardonat amb nombrosos premis.

ACTES DEL DIA 21 DE MARÇ

A les 10.30 hores del matí al vestíbul de l’Ajuntament de Palma aquest cronista llegirà el Manifest del Dia Mundial de la Poesia i donarà per iniciat el XXV Festival de Poesia de la Mediterrània. A les 11 hores al Mercat de l’Olivar de Palma el poeta Pere Perelló Nomdedéu farà un recital de poesia. A les 12.30 hores a la Biblioteca de Cort de l’Ajuntament de Palma els poetes Odile Arqué, Meritxell Cucurella-Jorba i Eduard Escoffet faran un altre recital de poemes. A les 19 hores, a Can Alcover, de l’Obra Cultural Balear, hi haurà un homenatge a Antonina Canyelles amb les poetes Noèlia Díaz, Àngels Cardona, Aina Ferrer, Jèssica Ferrer, Glòria Julià, Maria Victòria Secall, Aina Riera, Apol·lònia Serra, Laura Torres i Antonina Canyelles, amb l’actuació de Tallats de Lluna. A les 20 hores a Can Balaguer hi haurà el gran recital del Dia Mundial de la Poesia a Palma, amb la participació dels poetes Odile Arqué, Meritxell Cucurella-Jorba, Eduard Escoffet, Miquel Àngel Mas, Sebastià Perelló, Pere Perelló Nomdedéu i Àngel Terron. Tots aquests actes han estat possibles gràcies al patrocini de l’Ajuntament de Palma (Palma Cultura) en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i els Jardins de Son Oliver.

La poesia ens ajuda a sobreviure en temps de catàstrofes i naufragis personals o socials gràcies a aquestes dones i aquests homes que fan de la tria dels mots, de l’esforçat ofici de trunyellar-los, d’esculpir-los, de carregar-los d’altes tensions, l’essència de sa vida. Per què serveix la poesia en temps de guerra? Què pinta la poesia en un món que va cap a la robotització dels individus, cap a la castració, l’ablació i la destrucció del cervell humà? La poesia i els poetes són llumenerets blaus dins les fosques que són l’aire del mal d’aquests temps tan durs. Són la tendresa!