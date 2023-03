L’amic i col·laborador impagable d’aquest suplement, Antoni Pizà, professor a New York, acaba de publicar un nou llibre en anglès, el títol: Listening to The World (Escoltar el món). I ho ha fet en una doble edició, ja que es pot consultar en paper i en format digital interactiva a l’adreça web: https://pressbooks.cuny.edu/apiza/. El volum vol ser un repàs panoràmic a les conegudes com a músiques del món, posant especial atenció a les provinents de les cultures del món Àrab, l’Índia, Àfrica i Xina. El llibre és molt més que una introducció a aquestes músiques, perquè posa de relleu els processos de globalització que produeixen formes d’expressió cultural definides com a soft power (poders blans, persuasius, no forçats o violents). Aquest soft power es manifesta sobretot en aquelles formes d’expressió artística immaterials com la música i en contexts de rituals, celebracions i festes que creen cohesió (o repressió) social. Enhorabona Antoni per aquesta nova feina que no fa més que augmentar el teu currículum com a divulgador i investigador.

Prop de Palma

I seguim parlant de llibres fets per amics, en aquest cas el que ha tret Joan Carles Palos juntament amb Bartomeu Carrió i que és la segona part del que ja ens oferiren fa uns anys: Els camins de Palma (volum segon), editat per Lleonard Muntaner. Una guia per fer excursions sense sortir de la zona palmesana, però centrant les propostes en indrets diferents dels que ens proposaven a la primera edició. Com bé diuen els editors, el llibre pot servir per “Viure i sentir un paisatge que ens és proper i alhora desconegut, que atresora valors naturals i una llarga història, plasmada sobre el territori i present encara a la memòria col·lectiva”. Enhorabona!