Doble o nada: James Bond ha vuel…

En algunas ocasiones cuando uno lee una novela de James Bond que no ha sido escrita por Ian Fleming, el creador del personaje que inicialmente apareció en libros y más tarde saltó a la fama gracias al cine, piensa que el autor se está alejando demasiado del estilo de Fleming.

La escritora Kim Sherwood, sin embargo, ha conseguido evitar dicho problema en Doble o nada, la nueva novela de una trilogía ambientada en el universo James Bond y respaldada por Ian Fleming Publications, publicada en España el 23 de febrero por Roca Editorial y traducida por Enrique Alda. Bond, el famoso 007, está desaparecido, seguramente capturado por Rattenfänger, un grupo terrorista despiadado. Es la misión de 003, 004 y 009 descubrir el paradero de 007 y salvar el mundo de las manos de un excéntrico billonario que afirma poder revertir la crisis del cambio climático, Sir Bertram Paradise.

Los nuevos agentes Doble 0 son una bocanada de aire fresco, jóvenes, diferentes. Primero conocemos a Sid Bashir, 009, en una escena llena de acción mientras intenta rescatar a una científica retenida por Rattenfänger. 003, Johanna Harwood ha necesitado la ayuda de su ex-prometido, 009. Y finalmente nos encontramos en la oficina de Moneypenny con Joseph Dryden, soldado y el más experimentado de los tres. En esta ficción, Q, el intendente del MI6 que facilitaba a Bond con todo tipo de gadgets y vehículos, es ahora un avanzado y sofisticado ordenador. La antigua secretaria de M, el jefe del MI6, ahora dirige la sección Doble O y tiene mucho más protagonismo que anteriormente (y calza unas Converse rojas).

Una vez liberada de la carga de la fidelidad al personaje de Fleming, el libro de Sherwood resulta más libre y espontáneo que las novelas de continuación de Bond, al mismo tiempo que logra capturar el espíritu jovial de Fleming, además de compartir su gusto por la violencia sádica. La pluma de Sherwood es de ritmo rápido, de lanzar el lector directamente a la acción. Aunque no me sabe mal admitir que no siempre entendía lo que estaba pasando, Doble o Nada es una novela de espías entretenida y distinta a lo ya existente, tal vez apropiada para lectores adolescentes, y la verdad es que tengo mucha curiosidad por lo que hará Sherwood con estos personajes en las dos próximas novelas.