Efemèrides 2023

El passat dimecres 1 de febrer, a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, es presentava l’informe La situació de la música clàssica a Catalunya, encarregat per l’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC) al grup de recerca RESCUE (Recerca en Estudis Culturals i Estadístics) de la UB. Els resultats són realment preocupants i és urgent fer quelcom per no acabar tocant fons. Però més enllà dels resultats i les estadístiques resultants hi ha un col·lectiu que es manté. I es manté per dues raons: la primera, perquè ja no ha estat mai gaire enlaire i en aquest aspecte ja no pot caure més avall. La segona raó per la qual es manté és la desconeixença. En aquest aspecte crec, que tot i està en la situació que està, el col·lectiu de dones que formen part de la història de la música no està vivint una davallada, sinó tot el contrari, comença a treure el nas dins el panorama musical. I conèixer atrau. Així com un col·lectiu està anant cap avall, l’altre està renaixent. Dic renaixent perquè un dia, fa molt de temps, sí que varen existir. Les raons per les quals es varen silenciar no em caven en aquest espai. Disculpeu. Són moltes. Així doncs, tot el que cal esperar és un nou panorama musical pel que fa a la música en femení.

Si repassem les efemèrides del 2023 trobarem un seguit d’aniversaris que no us podeu perdre, ja sigui per la seva importància dins el món musical, ja sigui per conèixer noves biografies i noves composicions. Alícia de Larrocha, Victòria del Àngels i Maria Callas celebraran 100 anys del seu naixement. Lili Boulanger en celebrarà 130. I Montserrat Caballé 90. Pel que fa als centenaris de les morts, dues compositores que val la pena conèixer i que són pràcticament desconegudes per la majoria de melòmans, i inclús, per professionals: Augusta Holmes i Dora Pejacevic. La primera celebrarà 120 anys, i la segona, 100. Per acabar, sempre m’agrada recomanar algun disc o llibre on pugueu descobrir més dones, més música i més història. Aquest cop us vull parlar de Murries, i de la seva autora Mar Medinyà Barnadàs. Un llibre que ens explica la història de la música des del punt de vista de les dones que l'han protagonitzat. I és que en aquest llibre, Mar Medinyà aborda la història d'una manera que possiblement us semblarà diferent, potser fins i tot incòmoda. Però és que estem molt ben acostumats a llegir les històries de la música oi? Perquè... on són les compositores, les pianistes i les instrumentistes dins la història de la música? Si decidiu explorar aquesta història amb el llibre de la Mar Medinyà, sapigueu que no hi trobareu un relat gaire habitual, sinó que hi trobareu un munt d’idees, històries i de conceptes que, potser, us faran canviar la manera com heu entès la història i la música fins ara. Com deia al principi, anem de pujada.