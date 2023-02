Menjar, Beethoven i més

Època de calçots, un menjar que, per ser de temporada curta, no embafa. És com la llampuga o els raons, que si n’hi hagués tot l’any acabaríem farts. Amb una colla d’amics anam al menjador de l’Associació Amadip-Esment d’Inca. Una ració de calçots, tres botifarres per cada un i un variat de postres per compartir. Tot acompanyat de bon vi, de bon pa fet a la casa i, el que és molt important, de bona conversa. Repetirem. Ha pagat la pena.

Palma

L’Orquestra de Cambra de Mallorca, prepara pel proper dijous dia 1, la Tercera Simfonia de Beethoven a Inca, en el Teatre Principal. I per tal de fer boca a aquesta obra mestre, coneguda com Simfonia Heroica, diumenge matí ens acostarem a ella a través d’una audició comentada. La cita és a les 12 hores de diumenge dia 26 en el mateix teatre. I de franc.

Memòries

Tot i que ell diu que no ho és, el llibre Crónicas que ha escrit l’amic Antoni Tarabini, s’acosta molt a un llibre de memòries, ja que conté anècdotes molt sucoses de quan l’autor era jove, adolescent, militant compromès, sacerdot i també sociòleg. El volum es presenta avui a Can Alcover de Palma a les 19h.