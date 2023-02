Identificar para proteger, reconocer para amar

No es un problema de ignorancia, es un problema de atención. La atención es ese estado de observación que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Hay muchos tipos de atención, como la visual, vilipendiada a base de avisos, mensajes, vídeos, parloteos, brillos, etcétera. Muchos adolescentes conocen más marcas que especies, pero esto no es nuevo, le pasa a mucho adulto, obseso de la productividad y ausente del latido de la naturaleza.

¿Y a qué viene esta monserga? Es obvio, vivimos en un mundo natural maravilloso, pero a fuerza de ignorarlo: se miniaturiza, se folcloriza, se hace extraño, pero en realidad es nuestro único hogar. Es un problema perceptivo, a aquello a lo que no le hacemos caso, no lo ponemos ni en magnitud ni en valor. Como sabiamente decía, el economista sensible, José Luis Sampedro: “Somos naturaleza. Poner al dinero como bien supremo nos conduce a la catástrofe. Cuando el hombre se cree por encima de la naturaleza, piensa que puede transformarla, iluso.”

Pero no seré cenizo, no me centraré sólo en los problemas. Ya sabemos que mayoritariamente desconocemos mucho de las plantas y animales del mar que nos envuelve. Somos isleños impacientes, rodeados de agua y especulación, y este Mediterráneo no sólo tiene cruceros, tráfico de containers, yates y pateras. Hay más, hay mucha vida y esperanza, viva.

Tras esta introducción sacerdotal: al meollo. Conocer nos puede salvar, identificar nos ayuda a valorar los detalles, las diferencias cruciales, a comprender mejor las interrelaciones simbióticas entre especies, entre flora y fauna marina. Pues si nos ponemos con actitud Rousseau, hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza. Y el motivo de esta reseña es hablar de una guía de bolsillo, un libro titulado: “Flora i fauna de la Mar Mediterrania”, gracias al buen ojo del científico Enric Ballesteros y al buen trazo del ilustrador Toni Llobet.

Bajo una estructura funcional y práctica podremos identificar hasta 832 especies, entre las más comunes del Mediterráneo, de todo, desde los cetáceos hasta las algas, pasando por las amadas fanerógamas marinas, o los pájaros, las tortugas, los peces, los crustáceos, las conchas. Cada ilustración va acompañada de un breve texto donde se explica alguna peculiaridad y característica remarcable y de algunos datos de interés como el hábitat, su frecuencia o la profundidad donde viven.

Para proteger hay que conocer, no basta decir “me gusta la naturaleza” y hacerse una foto con una puesta de sol, hay que conocer su riqueza en forma y ser serios, si no aprendemos a apreciar su valor, de nosotros quedará menos que de los dinosaurios, tiempo al tiempo. Ves corriendo a comprar esta guía y a conocer las riquezas que esconde el mar que te deja respirar, aún a pesar de las hordas de turistas, pero esta es otra historia. Si el tan sensible Henry David Thoreau nos apostilló con aquello de que en la naturaleza está la preservación del mundo, es hora de hacerle caso.